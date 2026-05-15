Văn hóa - Văn nghệ

Vũ Thành Tâm vì COVID-19 mà thành họa sĩ màu nước

Thùy Trang

(NLĐO) - Triển lãm cá nhân lần đầu tiên của Vũ Thanh Tâm với chủ đề "Non nước thanh bình", khai mạc ngày 22-5 tại 22 Gallery (TPHCM).

Vũ Thành Tâm 45 tuổi mới triển lãm cá nhân lần đầu tiên

Bức "Thuyền biển"

Triển lãm bày 30 tranh màu nước, kéo dài đến hết ngày 1-6. Chia sẻ về triển lãm đầu tay "Non nước thanh bình" - Vũ Thành Tâm nói: "Năm 2022, trong đại dịch COVID-19, tôi cảm nhận sâu sắc được tính hữu hạn của cuộc sống, cảm thấy trân quý những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng rực rỡ, giản dị nhưng thanh bình ở thôn quê - một miền quê tươi mát, sung túc và ấm áp, đậm chất Việt Nam. Từ đó được nội tâm thôi thúc và sung sướng nắm bắt những khoảnh khắc đời sống đó thông qua hội họa màu nước".

Họa sĩ Hồ Hưng, rất thành công với tranh màu nước, nhận xét: "Có lẽ Tâm là người bạn thân nhất của tôi trong 21 năm qua, từ khi đặt chân đến TPHCM, hai người có thể chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống cùng nhau, đặc biệt là về tình yêu dành cho hội họa và có lẽ đây cũng là điều gắn kết và bền bỉ chơi với nhau từ trước đến nay.

Nhưng rồi gánh nặng cuộc sống, hai người dần ít gặp nhau, thỉnh thoảng Tâm lại hỏi mua một ít màu, ít giấy, tôi nghĩ Tâm thỉnh thoảng chỉ vẽ cho đỡ nhớ hội họa! Và rồi bất ngờ nhận thư mời của Tâm cho một triển lãm màu nước đầu tay, tôi rất bất ngờ và thực sự xúc động, bởi giờ đây Tâm bạn tôi đã thực sự mở cánh cửa đam mê để bước vào như niềm mong ước của hơn 20 năm trước".

Vũ Thành Tâm kể tình quê bằng màu nước

Các tác phẩm triển lãm ở "Non nước thanh bình"

Vũ Thành Tâm sinh năm 1981, tốt nghiệp Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TPHCM năm 2005. Từ 2006 đến 2017 làm thiết kế đồ họa cho các công ty như Catus, Graham Taylor Design, Cà phê Trung Nguyên… Từ năm 2017 đến 2022 làm kinh doanh tự do. Từ 2022, lúc COVID-19 cao điểm, Vũ Thành Tâm đã quay trở lại với việc vẽ tranh, một đam mê từ nhỏ.

Vì vậy, triển lãm "Non nước thanh bình" lần này là một tổng kết nho nhỏ về chặng đường 4 năm vừa đi qua, cũng là trạm dừng chân trước hành trình thênh thang trong những năm kế tiếp của đời họa sĩ.

Họa sĩ Vũ Thành Tâm

Vũ Thành Tâm cũng vì gia đình riêng và cuộc mưu sinh mà xa rời việc vẽ, tưởng chừng như đã không thể quay trở lại được nữa. Rồi COVID-19 xảy ra, nhiều thứ phải thay đổi, Vũ Thành Tâm phải ở nhà lâu ngày, có thời gian vẽ, và đi đến quyết định quay trở lại việc vẽ thường xuyên hơn. 

Ban đầu có thể chỉ làm họa sĩ kiểu thứ Bảy và Chủ nhật, nghĩa là mỗi tuần dành đôi ngày ra vẽ, còn lại lo việc gia đình và mưu sinh. Suốt mấy năm qua, Vũ Thành Tâm đã sống và vẽ như vậy.

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Quách Cường nhận xét: "Trong tranh Vũ Thành Tâm có cái "tình" của người nhà quê Nam bộ. Một thứ tình cảm chân chất, không màu mè, không lên gân, nhưng đậm đà và sâu nặng như phù sa bồi lắng qua năm tháng. 

Người xem dễ dàng nhận ra điều đó qua cách anh nhìn những vật nhỏ bé và giản dị của đời sống".

