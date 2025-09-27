Mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay, tiến tới duy trì mức 2 con số trong những năm tiếp theo, là con đường tất yếu nếu Việt Nam muốn trở thành nước có thu nhập cao và vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy mọi quốc gia đều phải trải qua giai đoạn tăng trưởng cao, tiệm cận 2 con số trong thời gian dài và chúng ta cũng không ngoại lệ.

Tăng trưởng và lạm phát giống như "hai anh em sinh đôi". Vấn đề nằm ở việc kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý. Trong 8 tháng đầu năm 2025, lạm phát ở mức 3,2%, dự báo cả năm sẽ dưới 5%. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn tiềm ẩn khi cung tiền tăng mạnh, tín dụng 8 tháng cao gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, trong khi vòng quay tiền chỉ đạt 0,6%.

Cũng cần lưu ý là mối quan hệ giữa lạm phát và tỉ giá. Muốn đạt tăng trưởng cao, phải giữ lãi suất thấp để khuyến khích đầu tư nhưng điều này lại tạo áp lực lên tỉ giá. Việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % giúp đồng USD hạ nhiệt, tỉ giá tạm ổn định hơn, đi cùng với giải pháp của Ngân hàng Nhà nước.

Với thị trường chứng khoán, chỉ số tăng 30% nhưng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp chưa cải thiện tương xứng; cho vay ký quỹ (margin) tăng cao… Giải pháp là phải tăng nguồn cung cổ phiếu, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ở các lĩnh vực không cần nắm giữ, vừa cân bằng cung cầu vừa tạo thêm nguồn thu ngân sách. Lạm phát kỳ vọng cũng là một yếu tố cần kiểm soát, khi doanh nghiệp có xu hướng nâng giá bán sớm, tạo áp lực lên thị trường.

Trong bối cảnh này, chính sách tài khóa và tiền tệ phải phối hợp linh hoạt, chủ động, giảm thiểu tác động từ biến động bên ngoài; chính sách tỉ giá linh hoạt. Cần tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất thấp, ổn định lãi suất và hướng dòng vốn vào sản xuất - kinh doanh, những lĩnh vực ưu tiên - tránh dòng tiền chảy quá nhiều vào lĩnh vực rủi ro, đầu cơ tài sản…

Trở lại với bài toán tăng trưởng, đầu tư công - một trong những động lực chính, là "vốn mồi" để kéo theo đầu tư tư nhân, từ đó thúc đẩy đầu tư toàn xã hội. Khi Nhà nước bỏ vốn, sẽ tạo ra niềm tin và kỳ vọng, lôi cuốn nhiều nhà đầu tư khác cùng tham gia, góp phần hình thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững hơn.

Khác với trước đây khi phần lớn dự án đầu tư công chỉ do Chính phủ thực hiện, giờ đây phương thức đã thay đổi: Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, còn các tập đoàn tư nhân trực tiếp tham gia triển khai. Cách làm này giúp tăng hiệu quả, đồng thời lan tỏa sức hút lớn hơn đối với nền kinh tế.

Hiện cả nước có khoảng 2.200 dự án đầu tư công và tư nhân đang đình trệ vì vướng mắc pháp lý, hạ tầng, với tổng vốn lên tới 6 triệu tỉ đồng. Nếu khơi thông được, nguồn lực khổng lồ này sẽ ngay lập tức được bơm vào nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng. Giải pháp là tháo gỡ đúng chỗ, đưa dòng vốn đang "nằm im" trở lại phục vụ nền kinh tế một cách bền vững.

Nếu triển khai hiệu quả những giải pháp trên, triển vọng tăng trưởng 8% năm nay là khả thi.

Thái Phương ghi