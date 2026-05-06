HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Triệt phá cơ sở quy mô lớn làm giả hơn 10.000 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ

Tr.Đức

(NLĐO)- Công an TP Hải Phòng vừa phát hiện, triệt phá cơ sở sản xuất hàng giả núp bóng doanh nghiệp hợp pháp với thủ đoạn tinh vi.

Ngày 6-5, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá cơ sở sản xuất hàng giả núp bóng doanh nghiệp hợp pháp với thủ đoạn tinh vi và quy mô bài bản, thu giữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường.

Triệt phá cơ sở sản xuất hàng giả dung dịch vệ sinh phụ nữ tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Bên trong khu vực sản xuất và đóng gói của Công ty Shabigroup

Trước đó, Phòng An ninh Kinh tế, Công an TP Hải Phòng phát hiện có dấu hiệu nghi vấn sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Shabigroup, trụ sở tại phường Hưng Đạo nên đã triển đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát, điều tra.

Kiểm tra tại trụ sở công ty, lực lượng chức năng xác định Công ty Shabigroup đã sản xuất xong 8.500 chai mỹ phẩm "dung dịch vệ sinh phụ nữ trầu không bạc hà" để chuẩn bị giao cho công ty phân phối.

 Trước đó, công ty này cũng đã sản xuất, bàn giao 5 đơn hàng với tổng số 4.800 chai dung dịch cùng loại cho đơn vị phân phối ra thị trường.

Triệt phá cơ sở sản xuất hàng giả dung dịch vệ sinh phụ nữ tại Hải Phòng - Ảnh 2.

Bên trong khu vực sản xuất và đóng gói của Công ty Shabigroup

Triệt phá cơ sở sản xuất hàng giả dung dịch vệ sinh phụ nữ tại Hải Phòng - Ảnh 3.

Kết quả giám định của Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an thể hiện sản phẩm của công ty này thiếu 2 thành phần quan trọng gồm: Piper Betle Leaf Extract (chiết xuất từ lá trầu không) và Aloe Vera Leaf Extract (chiết xuất từ lá lô hội) so với nội dung đã công bố, ghi trên nhãn mác bao bì.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Công ty Shabigroup là sản xuất hàng giả đối với mặt hàng dung dịch vệ sinh phụ nữ, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng và tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định 8.500 sản phẩm chỉ có giá trị khoảng 138 triệu đồng, song khi tiêu thụ ra thị trường, giá trị số hàng này lên tới 700 triệu đồng. Qua đó, các đối tượng hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Triệt phá cơ sở sản xuất hàng giả dung dịch vệ sinh phụ nữ tại Hải Phòng - Ảnh 4.

Số hàng hoá, tang vật của vụ án

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Vũ Văn Tâm, Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Shabigroup (Công ty Shabigroup) về tội "Sản xuất hàng giả".

Theo Công an TP Hải Phòng, các đối tượng có thủ đoạn đặc biệt tinh vi, sản xuất sản phẩm thực tế khác so với thành phần công bố, cắt giảm hoặc không đưa vào sản phẩm những hoạt chất quan trọng đã đăng ký.

Đáng chú ý, các đối tượng đã dựng lên vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp, tổ chức sản xuất công khai, có nhà xưởng, dây chuyền, hồ sơ pháp lý và công bố sản phẩm với cơ quan chức năng.

Tin liên quan

Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp vì sản xuất hàng giả

Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp vì sản xuất hàng giả

(NLĐO) – Một giám đốc doanh nghiệp đã chỉ đạo nhân viên cắt giảm số lượng sợi dây, in thông số tiết diện trên dây cáp điện cao hơn thực tế để bán ra thị trường.

Cựu Phó cục trưởng Hải quan nhận hối lộ 800 triệu đồng giúp doanh nghiệp làm hàng giả thông quan

(NLĐO)- Được cấp trên chỉ đạo, cựu cán bộ hải quan nhận 1,5 tỉ đồng để giúp thông quan hàng hóa, song báo cáo "doanh nghiệp chỉ đồng ý chi 800 triệu đồng".

Từ người truyền cảm hứng trên mạng đến buôn bán hàng giả

(NLĐO)- Từ những người truyền cảm hứng trên mạng xã hội đến các KOL đã vướng vào vòng lao lý liên quan đến hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại.

sản xuất hàng giả cơ sở sản xuất thủ đoạn tinh vi công an tp.hải phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo