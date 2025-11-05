HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển khí cười cực "khủng"

Tr.Đức

(NLĐO)- Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt 8 đối tượng trong đường dây buôn bán, vận chuyển khí cười với số lượng lớn

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp bắt giữ một đường dây buôn bán, vận chuyển khí cười (N2O) với số lượng lớn. Tang vật thu giữ tổng cộng gồm 637 bình khí cười và 4 xe ô tô.

Triệt phá đường dây buôn bán khí cười lớn tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Tang vật gồm các bình khí cười và ô tô của các đối tượng bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thu giữ

Trước đó, qua công tác điều tra và quản lý địa bàn, BĐBP tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây vận chuyển khí N2O từ khu vực Hoành Mô (Bình Liêu) về tập kết tại phường Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh) để chuẩn bị đưa đi các tỉnh, thành khác tiêu thụ.

Từ nguồn tin trinh sát, hồi 13 giờ 14 phút, ngày 2-11, tại khu vực một ngôi nhà bỏ hoang thuộc phường Cửa Ông, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh bắt quả tang các đối tượng Vũ Văn Tuân (SN 1995, trú tại phường Hà Tu), Hoàng Văn Tuấn (SN 1994, xã Bình Liêu) và Mạ Văn Hải (SN 1987, xã Lục Hồn) đang vận chuyển các bình khí N2O từ ô tô vào tập kết trong nhà bỏ hoang.

Triệt phá đường dây buôn bán khí cười lớn tại Quảng Ninh - Ảnh 2.

Đối tượng và tang vật bị BĐBP tỉnh Quảng Ninh bắt giữ

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng có liên quan. Tổng số tang vật thu giữ gồm 637 bình khí N2O cùng 4 xe ô tô là phương tiện vận chuyển.

Hiện BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

triệt phá đường dây khí cười khí N2O buôn bán, vận chuyển
