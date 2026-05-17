Pháp luật

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 70 tỉ đồng/tháng

Uyên Châu

(NLĐO) - 2 kẻ cầm đầu đã tổ chức cho hàng trăm đối tượng khác trên nhiều tỉnh thành cá độ bóng đá lên tới hơn 70 tỉ đồng/tháng

Ngày 17-5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đồng Nai cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá một đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn, bắt nhiều đối tượng.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 70 tỉ Đồng / tháng tại Đồng Nai năm 2026 - Ảnh 1.

Các đối tượng lúc mới bị bắt

Kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ 12 đối tượng, khám xét khẩn cấp 5 địa điểm trong đường dây hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Qua đấu tranh, công an xác định đối tượng cầm đầu là Tr. Nh. T. (SN 1995) và Ph.C. B. (SN 1989, cả 2 đều ngụ TP Đồng Nai) đã sử dụng tài khoản cấp độ “Super Master” để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang web “bong88”.

Sau đó, đối tượng chia tách từ tài khoản “Super Master” thành nhiều tài khoản cấp độ “Master”, “Agent”, “Member” cho hàng trăm đối tượng trên địa bàn thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phố khác, tham gia cá độ bóng đá ở nhiều giải đấu khác nhau với số tiền giao dịch lên đến hơn 70 tỉ đồng mỗi tháng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

"Đánh sập" đường dây cá độ bóng đá giao dịch lên tới 1.200 tỉ đồng

(NLĐO)- Một đường dây cá độ bóng đá giao dịch 1.200 tỉ đồng vừa được Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Công an triệt phá thành công, khởi tố 8 đối tượng

Đánh sập ổ cá độ bóng đá 350 tỉ đồng do Lê San U cầm đầu

(NLĐO) - Công an Quảng Trị triệt phá đường dây cá độ bóng đá trực tuyến quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao, giao dịch khoảng 350 tỉ đồng, hoạt động liên tỉnh.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá online 350 tỉ đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Đường dây này do Lê San U (trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) cầm đầu, với 8 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

