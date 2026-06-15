Triệt phá đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô “khủng”

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Triệt phá đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô “khủng”

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Công an Hà Tĩnh vừa bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh.

Trưa 15-6, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố, bắt giữ 8 đối tượng chủ chốt, thu giữ hàng chục nghìn linh kiện, đạn và súng các loại.

Triệt phá đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô “khủng” - Ảnh 1.

Số vũ khí quân dụng được các đối tượng chế tạo (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo Công an Hà Tĩnh, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản trên Facebook, YouTube, TikTok thường xuyên đăng tải nội dung quảng cáo, mua bán và hướng dẫn chế tạo các loại linh kiện liên quan đến súng hơi nén PCP. Từ đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Triệt phá đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô “khủng” - Ảnh 2.

8 đối tượng chủ chốt trong đường dây chế tạo vũ khí quân dụng bị bắt giữ

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, các đơn vị nghiệp vụ đã tập trung điều tra, xác minh. Kết quả cho thấy các đối tượng sử dụng tài khoản ảo, liên lạc thông qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội, thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, kho chứa hàng và núp bóng các cơ sở cơ khí dân dụng để tổ chức sản xuất, mua bán linh kiện súng.

Triệt phá đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô “khủng” - Ảnh 3.

Tang vật vụ án

Ban chuyên án xác định đường dây này hoạt động tinh vi trong thời gian dài, có sự liên kết giữa nhiều địa phương.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 22-5, Ban chuyên án huy động 45 cán bộ, chiến sĩ chia thành 5 tổ công tác đồng loạt triển khai tại TPHCM, An Giang và Vĩnh Long để phá án.

Triệt phá đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô “khủng” - Ảnh 4.

Tang vật vụ án

Lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 8 đối tượng được xác định giữ vai trò chủ chốt trong đường dây. Trong đó, Nguyễn Chí Thanh (SN 1995, trú tỉnh An Giang) được xác định là một mắt xích quan trọng, chuyên nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các loại linh kiện đặc biệt dùng để lắp ráp súng PCP. Ngoài ra còn có Nguyễn Ngọc Việt, Võ Thành Tài, Trần Văn Tý, Hoàng Quốc Trúc Quỳnh, Nguyễn Quang Duy, Tăng Văn Tuấn Tài và Hồ Quốc Toàn.

Triệt phá đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô “khủng” - Ảnh 5.

Một khẩu súng quân dụng được các đối tượng chế tạo

Cùng thời điểm, lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm liên quan đến các đối tượng, thu giữ 8 khẩu súng hơi nén PCP đã hoàn thiện, 184 bộ linh kiện lắp ráp súng, 3 bộ khuôn dập sản xuất đạn, khoảng 38.500 viên đạn chì cùng hơn 10.000 linh kiện phục vụ việc chế tạo vũ khí.

Triệt phá đường dây chế tạo vũ khí quân dụng quy mô “khủng” - Ảnh 6.

Một đối tượng trong đường dây bị bắt giữ

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hàng chục nghìn giao dịch mua bán linh kiện súng cho nhiều khách hàng trên cả nước, thậm chí cung cấp cho một số đối tượng ở nước ngoài. Cơ quan chức năng nhận định nếu không bị phát hiện, số lượng linh kiện này có thể tiếp tục được lắp ráp thành các loại súng nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng về tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Tin liên quan

Cựu VĐV bắn súng tham gia đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, đạn quân dụng quy mô lớn

Cựu VĐV bắn súng tham gia đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, đạn quân dụng quy mô lớn

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 12 bị can trong đường dây chế tạo, mua bán sử dụng trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn.

Triệt phá đường dây chuyên chế tạo súng để bán kiếm lời

(NLĐO) – Cơ quan công an vừa triệt phá đường dây chuyên chế tạo, mua bán trái phép súng, thu giữ 5 khẩu súng cùng hàng ngàn viên đạn.

Tạm giữ thanh niên mở "xưởng" chế tạo pháo nổ vì… đam mê

(NLĐO) – Nam thanh niên đã đặt mua vật liệu về mở "xưởng" trong rẫy vắng, chế tạo gần 2 tạ pháo nổ

Công an tỉnh Hà Tĩnh tỉnh an giang mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo