Pháp luật

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với công an nhiều địa phương bắt giữ 22 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Campuchia; Công an các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Hải Phòng, Tây Ninh và công an tại các Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cát Bi, Tân Sơn Nhất, cửa Khẩu Quốc tế Mộc Bài - Tây Ninh triệt xóa đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 người, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cơ quan công an xác định đường dây lừa đảo này do những người Việt Nam cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành, với các "tổng quản" chỉ huy hoạt động tại nước ngoài.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu - Ảnh 2.

Đối tượng Lương Xuân Duyên, kẻ trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanma tại cơ quan điều tra

Trong đó, Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy cũ, TP Hải Phòng) giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar, dù chịu sự chi phối nhất định từ những người nước ngoài.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu - Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Văn Diệm, kẻ trực tiếp cầm đầu nhóm hoạt động tại Camphuchia

Còn Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là kẻ cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia, trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu (thành phố Bavet) để tổ chức vận hành như một "trụ sở" trá hình để thực hiện hành vi lừa đảo.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu - Ảnh 4.

Tang vật vụ án

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5-2025 đến khi bị triệt phá, tổ chức tội phạm này lừa đảo trên 1.000 người ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 120 tỉ đồng.

