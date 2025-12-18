Triệt xóa 3 băng nhóm tội phạm câu kết cán bộ "núp bóng" doanh nghiệp ở Thanh Hóa

Chiều 18-12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2025, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, dự, chỉ đạo buổi họp báo.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an Thanh Hóa, phát biểu tại họp báo

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm "về đích" thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Công an Thanh Hóa đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh Thanh Hóa, đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, nổi bật bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, giải quyết căn cơ nhiều vấn đề an ninh từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để xảy ra "đột xuất", "bất ngờ", hình thành "điểm nóng" phức tạp về an ninh, trật tự; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các sự kiện chính trị, đối ngoại trên địa bàn.

Đặc biệt, năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết hiệu quả trên 450 vụ việc trên lĩnh vực an ninh. Tỉ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 94,2%; tỉ lệ điều tra khám phá án tội phạm đạt 84,26%...

Nhờ đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm 36,86% số vụ so với năm 2024. Trong đó, Công an Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt xóa tận gốc 3 băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp nhiều năm, hình thành "lợi ích nhóm" hoạt động móc nối, cấu kết "cán bộ - doanh nghiệp - tội phạm" gây bức xúc trong xã hội.

Đó là vụ băng nhóm do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1981); Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng"; SN 1981) và Phạm Văn Đức (tức Đức "bê đê"; SN 1980) cầm đầu, tất cả cùng ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, khởi tố vụ án và xác định có 77 đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đức (tức Đức "bê đê"), cầm đầu một trong 3 ổ nhóm tội phạm câu kết, núp bóng doanh nghiệp. Ảnh: Công an Thanh Hóa



Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Thái Quang Hoàng khẳng định những thành tích, chiến công đó luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã kịp thời phản ánh, tuyên truyền đậm nét về công tác đảm bảo an ninh trật tự, lan tỏa những mô hình hay, cách làm tốt, những điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an Thanh Hóa.

Đồng thời, Đại tá Trần Thái Quang Hoàng cho biết năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Công an tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ và phối hợp, đồng hành của các cơ quan báo chí, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của đất nước.