Pháp luật

Triệt xóa 3 băng nhóm tội phạm câu kết cán bộ "núp bóng" doanh nghiệp ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Năm 2025, Công an Thanh Hóa đã triệt xóa tận gốc 3 băng ổ nhóm tội phạm hoạt động phức tạp, tinh vi, câu kết “cán bộ-doanh nghiệp-tội phạm” gây bức xúc

Chiều 18-12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2025, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, dự, chỉ đạo buổi họp báo.

Triệt xóa 3 băng ổ nhóm tội phạm cán bộ doanh nghiệp tại thanh hóa - Ảnh 1.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an Thanh Hóa, phát biểu tại họp báo

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm "về đích" thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Công an Thanh Hóa đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và tỉnh Thanh Hóa, đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, nổi bật bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, giải quyết căn cơ nhiều vấn đề an ninh từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để xảy ra "đột xuất", "bất ngờ", hình thành "điểm nóng" phức tạp về an ninh, trật tự; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các sự kiện chính trị, đối ngoại trên địa bàn.

Đặc biệt, năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết hiệu quả trên 450 vụ việc trên lĩnh vực an ninh. Tỉ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 94,2%; tỉ lệ điều tra khám phá án tội phạm đạt 84,26%...

Nhờ đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm 36,86% số vụ so với năm 2024. Trong đó, Công an Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt xóa tận gốc 3 băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp nhiều năm, hình thành "lợi ích nhóm" hoạt động móc nối, cấu kết "cán bộ - doanh nghiệp - tội phạm" gây bức xúc trong xã hội.

Đó là vụ băng nhóm do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1981); Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng"; SN 1981) và Phạm Văn Đức (tức Đức "bê đê"; SN 1980) cầm đầu, tất cả cùng ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, khởi tố vụ án và xác định có 77 đối tượng liên quan.

Triệt xóa 3 băng ổ nhóm tội phạm cán bộ doanh nghiệp tại thanh hóa - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Đức (tức Đức "bê đê"), cầm đầu một trong 3 ổ nhóm tội phạm câu kết, núp bóng doanh nghiệp. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Thái Quang Hoàng khẳng định những thành tích, chiến công đó luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã kịp thời phản ánh, tuyên truyền đậm nét về công tác đảm bảo an ninh trật tự, lan tỏa những mô hình hay, cách làm tốt, những điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an Thanh Hóa.

Đồng thời, Đại tá Trần Thái Quang Hoàng cho biết năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Công an tỉnh Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ và phối hợp, đồng hành của các cơ quan báo chí, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện lớn của đất nước.

Với những thành tích, kết quả nổi bật nêu trên, năm 2025 Công an tỉnh Thanh Hóa có hơn 4.000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 1 tập thể được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân", 10 Huân chương Chiến công (trong đó cá nhân Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất), 33 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 2 Huân chương Dũng cảm; Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc và được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự là một trong 8 thành tựu nổi bật của tỉnh.

Công an Thanh Hóa thông tin việc triệu tập, khám xét nhà Mạnh "gỗ"

Công an Thanh Hóa thông tin việc triệu tập, khám xét nhà Mạnh "gỗ"

(NLĐO)- Nguyễn Văn Mai, tức Mạnh "gỗ" đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập, khám xét để làm rõ các hành vi buôn lậu, khai thác lâm sản trái phép và đưa hối lộ

Công an Thanh Hóa thông tin khám nhà trùm giang hồ Ý "ẻng"

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trùm giang hồ Ý "ẻng" cầm đầu băng nhóm tội phạm, có nhiều đàn em thân tín có tiền án, tiền sự

Công an Thanh Hóa mạnh tay với các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ tiếp tục mạnh tay trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

