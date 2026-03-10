HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Triệt xóa đường dây lô đề qua ứng dụng Telegram

T.Trực

(NLĐO) – 2 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng vừa bị phát hiện, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa đồng loạt triển khai lực lượng triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề thắng thua bằng tiền.

Chiều 9-3, một tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Thị Kiều H. (41 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) đang thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề thông qua ứng dụng Telegram tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Trương Quang Trọng.

Công an xác định tổng số tiền đối tượng này sử dụng để đánh bạc trong ngày 9-3 là gần 36 triệu đồng, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Đường dây lô đề qua ứng dụng Telegram bị triệt phá - Ảnh 1.

Các đối tượng tham gia mua bán lô đề vừa bị Công an Quảng Ngãi triệt xóa

Cùng thời điểm, các tổ công tác khác đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang Phùng Thị Lệ S. (42 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng) đang bán số lô, số đề tại thôn 10, xã An Phú và chuyển "tịch đề" cho Phạm Công Th. (31 tuổi, trú phường Cẩm Thành). Công an đã bắt giữ Phạm Công Th. khi đang tổng hợp "tịch đề" trong ngày.

Công an xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc gồm: Phùng Thị Lệ S. trên 21 triệu đồng, Phạm Công Th. trên 328 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Trương Anh T. (54 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) tham gia mua bán số lô, số đề và chuyển "tịch đề" cho Phạm Công Th. với tổng số tiền trên 71 triệu đồng. 

Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm điện thoại di động, sổ ghi chép và tiền mặt 30 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bắt tạm giam người phụ nữ cầm đầu đường dây lô đề 20 tỉ ở Đà Nẵng

Bắt tạm giam người phụ nữ cầm đầu đường dây lô đề 20 tỉ ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Qua điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định Nguyễn Thị Định và Nguyễn Thành Điệp là đối tượng cầm đầu đường dây ghi số đề khủng

Lộ diện ông trùm lô đề Lại Thế Thiết, giao dịch hơn 7 tỉ đồng/tháng

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá đường dây lô đề quy mô lớn, bắt Lại Thế Thiết - kẻ cầm đầu, với số tiền giao dịch hơn 7 tỉ đồng mỗi tháng.

Triệt phá đường dây lô đề giao dịch 2 tỉ đồng ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an Quảng Trị vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn hoạt động liên tỉnh do 2 đối tượng cầm đầu, với số tiền giao dịch khoảng 2 tỉ đồng.

