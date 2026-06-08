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Pháp luật

Triệt xóa đường dây phạm pháp hoạt động rầm rộ trước World Cup 2026

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, số đề với tổng số tiền giao dịch khoảng 20 tỉ đồng.

Ngày 8-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, số đề hoạt động quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Triệt xóa đường dây đánh bạc trước World Cup 2026 tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Khởi tố các đối tượng thuộc đường dây tổ chức cá độ trước thềm World Cup 2026

Theo cơ quan công an, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm cờ bạc và tổ chức đánh bạc trong dịp World Cup 2026 theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện đường dây do Lê Trung Hải (SN 1986, trú xã Hòa Vang) và Nguyễn Quang Hiếu (SN 1991, trú xã Hòa Vang) cùng đồng bọn tổ chức.

Các đối tượng lôi kéo nhiều người tham gia tại nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố. Sau thời gian thu thập tài liệu, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3-6, Ban chuyên án huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành 8 tổ công tác đồng loạt triển khai phá án.

Lực lượng Cảnh sát hình sự đã triệu tập, làm việc và tạm giữ hình sự 7 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gồm: Nguyễn Đinh Đăng Nguyên (SN 1992, trú xã Bà Nà), Lê Trung Hải (SN 1986, trú xã Hòa Vang), Nguyễn Phước Nguyên (SN 1985, trú xã Hòa Vang), Nguyễn Quang Hiếu (SN 1991, trú xã Hòa Vang), Nguyễn Thị Châu (SN 1970, trú xã Bà Nà), Vũ Bảo (SN 1985, trú phường Điện Bàn Đông) và Nguyễn Thị Nở (SN 1975, trú xã Hòa Tiến).

Triệt xóa đường dây đánh bạc trước World Cup 2026 tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Hoạt động trong thời gian ngắn, đường dây đã tổ chức đánh bạc khoảng 20 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng

Tang vật thu giữ gồm 12 điện thoại di động, hơn 150 trang tài liệu thể hiện nội dung cá độ bóng đá, ghi số đề và các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc. Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 231,8 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1-2026 đến nay, các đối tượng sử dụng Zalo, Messenger và tin nhắn điện thoại để nhận, chuyển bảng đề và cá độ bóng đá. 

Tổng số tiền giao dịch được xác định khoảng 20 tỉ đồng, số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

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