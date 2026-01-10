HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Triệu tập người phụ nữ đánh hàng xóm chấn động não tại chung cư

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Bị tố cáo hành hung người phụ nữ sát vách chung cư ở Hà Nội gây xôn xao dư luận, bà N.V.A. bị công an triệu tập để làm rõ.

Sáng 10-1, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã triệu tập bà N.V.A. (cư dân chung cư CT5-ĐN2, đường Trần Hữu Dực, phường Từ Liêm), để làm rõ phản ánh liên quan vụ đánh hàng xóm gây xôn xao trên mạng xã hội.

Triệu tập người phụ nữ đánh hàng xóm chấn động não tại chung cư Từ Liêm - Ảnh 1.

Hình ảnh bà A. hành hung người hàng xóm ở cùng chung cư. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Công an phường Từ Liêm, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị tiếp nhận thông tin về vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích xảy ra tại tòa nhà CT5-ĐN2.

Kết quả xác minh ban đầu, cảnh sát xác định khoảng 20 giờ ngày 8-1, chị N.T.H. (trú tại chung cư trên) đi làm về, đến trước cửa căn hộ của bà N.V.A. (hàng xóm sát vách) thì xảy ra mâu thuẫn. 

Trong lúc lời qua tiếng lại, bà A. đã chửi bới, sau đó túm tóc, dùng tay đánh vào vùng đầu và mặt chị H.

Khi sự việc xảy ra, em họ của bà V.A. có can ngăn nhưng người phụ nữ này tiếp tục hành hung chị H.

Sau khi bị hành hung, chị N.T.H. đến bệnh viện khám và điều trị. Qua khám lâm sàng, xét nghiệm và chụp chiếu, bệnh viện chẩn đoán người phụ nữ bị chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực.

Nạn nhân đã có đơn đề nghị trưng cầu giám định thương tích và yêu cầu khởi tố vụ việc theo quy định pháp luật.

Trong quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc con trai bà V.A. (đang học lớp 6) được phản ánh có biểu hiện tâm lý không ổn định, thường xuyên bấm chuông, đập cửa nhà các hộ dân xung quanh và trêu chọc người khác. 

Chị N.T.H. đã phản ánh tình trạng trên vào nhóm trao đổi chung của cư dân tòa nhà, dẫn đến việc bà V.A. bức xúc và xảy ra sự việc.

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy lĩnh 6 tháng tù

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy lĩnh 6 tháng tù

(NLĐO)- Bản án sơ thẩm đánh giá hành vi của người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy là nguy hiểm cho xã hội.

Người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy hầu tòa

(NLĐO)- Mâu thuẫn, hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư tại Hà Nội gây xôn xao dư luận, Đặng Chí Thành hôm nay hầu toà.

Người đàn ông hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chuẩn bị hầu toà

(NLĐO)- Hành hung người phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư tại Hà Nội gây xôn xao dư luận, Đặng Chí Thành chuẩn bị hầu toà.

