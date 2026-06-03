Trình bổ sung dự án Luật Đô thị đặc biệt vào chương trình lập pháp năm 2026

Tại Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 3-6, Chính phủ thống nhất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật Đô thị đặc biệt vào Chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất trong năm 2026 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Chính phủ thống nhất trình UBTVQH bổ sung dự án Luật Đô thị đặc biệt vào Chương trình lập pháp năm 2026 và thông qua tại kỳ họp gần nhất trong năm 2026

Chính phủ cũng thống nhất nội dung dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề xuất xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt (sau khi đã bổ sung, hoàn thiện theo văn bản số 3804/BTP-PLDSKT ngày 1-6 của Bộ Tư pháp, trong đó có phạm vi điều chỉnh và tiếp thu ý kiến của thành viên Chính phủ).

Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề xuất xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt; có trách nhiệm báo cáo, giải trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Dự án Luật Đô thị đặc biệt được xây dựng trên cơ sở kế thừa các chủ trương linh hoạt trong quản trị và phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới và mục tiêu tăng trưởng "hai con số", đặt nền tảng cho việc xác lập rõ vị thế, vai trò và khát vọng phát triển của TPHCM với tư cách là cực tăng trưởng của cả nước, đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đô thị đặc biệt mang tính toàn cầu với trung tâm tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh trong khu vực và từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ các đô thị lớn của thế giới.

Trước đó, chiều 29-5, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. Tiếp đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, cùng các lãnh đạo, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược, trọng điểm, có nhiều nội dung mới, khó, chưa có tiền lệ; đồng thời đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy đã đoàn kết, quyết tâm cao, chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt; bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị TPHCM tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trình cấp có thẩm quyền nhằm tạo khung thể chế vượt trội cho thành phố phát triển...