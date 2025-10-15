Trình diễn chưa mãn nhãn, tuyển Việt Nam vẫn nhận tin vui

Tuyển Việt Nam lần lượt thắng Nepal với tỉ số 3-1 và 1-0 ở hai lượt trận bảng F vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 10-2025. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Kim Sang-sik tiếp tục vững ngôi nhì bảng với 9 điểm sau 4 lượt đấu, kém Malaysia 3 điểm.

Tuyển Việt Nam toàn thắng trước Nepal

Với hai chiến thắng diễn ra trên sân nhà, tuyển Việt Nam cũng được cộng thêm nhiều điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Theo trang Footy Ranking dự định, tuyển Việt Nam sẽ có 13,7 điểm, qua đó nâng tổng số điểm trên bảng xếp hạng FIFA lên 1.183,6. Với điểm số, thầy trò ông Kim Sang-sik có thể vươn lên vị trí từ 111 đến 109 thế giới.

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Thái Lan có thứ hạng FIFA cao nhất. Đội bóng xứ chùa vàng cũng sẽ thăng hạng sau 2 trận thắng trước Đài Bắc Trung Hoa. Với số điểm thưởng được cộng thêm, bóng đá Thái Lan có thể nằm vị trí thứ 96 thế giới, tăng 5 bậc.

Tiến Linh và đồng đội sẽ thăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Trong khi đó, Indonesia sẽ tụt hạng sau hai trận thua ở vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Malaysia cũng sẽ thăng hạng FIFA nhờ hai chiến thắng đậm trước tuyển Lào trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.