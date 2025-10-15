HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Trình diễn chưa mãn nhãn, tuyển Việt Nam vẫn nhận tin vui

Tường Phước (Ảnh: Quốc An)

(NLĐO) - Toàn thắng ở hai trận chạm trán Nepal trong dịp FIFA Days tháng 10-2025, đội tuyển Việt Nam được cộng nhiều điểm trên bảng xếp hạng thế giới.

Tuyển Việt Nam lần lượt thắng Nepal với tỉ số 3-1 và 1-0 ở hai lượt trận bảng F vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 10-2025. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Kim Sang-sik tiếp tục vững ngôi nhì bảng với 9 điểm sau 4 lượt đấu, kém Malaysia 3 điểm.

Trình diễn chưa mãn nhãn, tuyển Việt Nam vẫn nhận tin vui - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam toàn thắng trước Nepal

Với hai chiến thắng diễn ra trên sân nhà, tuyển Việt Nam cũng được cộng thêm nhiều điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Theo trang Footy Ranking dự định, tuyển Việt Nam sẽ có 13,7 điểm, qua đó nâng tổng số điểm trên bảng xếp hạng FIFA lên 1.183,6. Với điểm số, thầy trò ông Kim Sang-sik có thể vươn lên vị trí từ 111 đến 109 thế giới.

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Thái Lan có thứ hạng FIFA cao nhất. Đội bóng xứ chùa vàng cũng sẽ thăng hạng sau 2 trận thắng trước Đài Bắc Trung Hoa. Với số điểm thưởng được cộng thêm, bóng đá Thái Lan có thể nằm vị trí thứ 96 thế giới, tăng 5 bậc.

Trình diễn chưa mãn nhãn, tuyển Việt Nam vẫn nhận tin vui - Ảnh 2.

Tiến Linh và đồng đội sẽ thăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Trong khi đó, Indonesia sẽ tụt hạng sau hai trận thua ở vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á. Malaysia cũng sẽ thăng hạng FIFA nhờ hai chiến thắng đậm trước tuyển Lào trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Chân sút V-League lọt top 60 cầu thủ trẻ sáng giá nhất thế giới

Chân sút V-League lọt top 60 cầu thủ trẻ sáng giá nhất thế giới

(NLĐO) - Chân sút Hoàng Anh Gia Lai Trần Gia Bảo bất ngờ góp mặt trong danh sách top 60 tài năng trẻ thế giới của tờ báo uy tín của Anh.

U23 Việt Nam thi đấu kiên cường

U23 Việt Nam của HLV Đinh Hồng Vinh đã thể hiện sự tự tin, bắt nhịp nhanh trước các đối thủ mạnh trong chuyến tập huấn tại UAE

HLV Nepal bất ngờ vắng mặt ở trận thua 0-1 Việt Nam

(NLĐO) - Trong trận thắng 1-0 của Việt Nam trước Nepal, HLV Matt Ross bất ngờ không xuất hiện trong trận đấu và người chỉ đạo là trợ lý HLV của tuyển Nepal.

Đội tuyển Việt Nam tuyển Việt Nam bảng xếp hạng FIFA
