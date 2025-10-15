HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

U23 Việt Nam thi đấu kiên cường

TƯỜNG PHƯỚC

U23 Việt Nam của HLV Đinh Hồng Vinh đã thể hiện sự tự tin, bắt nhịp nhanh trước các đối thủ mạnh trong chuyến tập huấn tại UAE

Qua 2 trận thi đấu giao hữu với đội tuyển U23 Qatar, các tuyển thủ trẻ Việt Nam được tiếp cận nền bóng đá phát triển ở khu vực châu Á, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nâng tầm trình độ chuyên môn.

Không buông xuôi

Trong chuyến tập huấn tại UAE nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 cũng như vòng chung kết U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam lần lượt thi đấu cọ xát với U23 Qatar vào ngày 9 và 13-10 trên sân 321Sports (Abu Dhabi).

Ở lần chạm trán đầu tiên trong phần lớn thời gian thi đấu, U23 Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn, triển khai tấn công "sáng nước" song phải nhận thất bại chung cuộc 0-1. Trận thua này giúp ban huấn luyện tuyển U23 Việt Nam đánh giá khả năng tiếp cận, đối mặt thử thách khó khăn của từng cầu thủ, đồng thời thấy được nguyên nhân thất bại đến từ khâu dứt điểm kém hiệu quả và hệ thống phòng ngự bóng bổng thiếu vững chắc.

Ở trận tái đấu, U23 Việt Nam tận dụng cơ hội để thử nghiệm những nhân tố mới như: thủ môn Nguyễn Tân; các hậu vệ Quang Kiệt, Tuấn Phong, Nam Hải; hàng tiền vệ Minh Phúc, Thành Chung, Thái Sơn, Thành Đạt và hàng công gồm Long Vũ, Lê Phát, Văn Thuận. Choáng ngợp trước khả năng tấn công bên phía Qatar, đội hình "dự bị" của tuyển U23 Việt Nam nhanh chóng nhận 2 bàn thua chỉ trong vòng 20 phút thi đấu. Tuy nhiên, sự nhiệt huyết của các cầu thủ trẻ cùng với việc động viên từ ban huấn luyện giúp U23 Việt Nam nhanh chóng xốc lại tinh thần, siết chặt đội hình và thi đấu khởi sắc.

U23 Việt Nam thi đấu kiên cường - Ảnh 1.

Tuyển U23 Việt Nam thi đấu khởi sắc trong chuyến tập huấn tại UAE. Ảnh: VFF

Khác với 2 bàn thắng từ những tình huống cố định của Qatar, đấu pháp tấn công của U23 Việt Nam thể hiện sự đa dạng, bài bản. Pha lập công của Văn Thuận bắt nguồn từ miếng phối hợp đánh biên sở trường. Bàn gỡ hòa 2-2 của Quốc Việt là "siêu phẩm" sút xa khiến thủ thành U23 Qatar không thể cản phá.

Sau khi bị đối phương tiếp tục vươn lên dẫn 2-3, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, không buông xuôi. Tuy không thể bảo toàn kết quả hòa song các tuyển thủ U23 Việt Nam cho thấy được tinh thần thi đấu tích cực, kỷ luật và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu chiến thuật.

Hướng tới SEA Games 33

Tuyển U23 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại UAE này thiếu nhiều trụ cột, vì có đến 8 cầu thủ được đôn lên tuyển Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2027. Hai trường hợp vắng mặt đáng tiếc khác do chấn thương là tuyển thủ trẻ Xuân Tiến và Ngọc Mỹ. Bộ đôi cầu thủ này được đánh giá thuộc lứa tài năng, có thể khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Dù kết quả không như kỳ vọng nhưng ban huấn luyện U23 Việt Nam vẫn lạc quan cho hay đã hoàn thành mục tiêu của chuyến du đấu ở UAE. Tiềm năng của nhiều cầu thủ trẻ được khai phá qua 2 trận giao hữu có chất lượng chuyên môn cao.

Giới chuyên gia cũng nhìn nhận điểm tích cực của tuyển U23 Việt Nam hiện nay là nhiều cầu thủ có thể hình cao lớn, trình độ chuyên môn đồng đều, tư duy chiến thuật hiện đại… Theo họ, U23 Việt Nam không thua kém các đội bóng trẻ khu vực Tây Á.

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, U23 Việt Nam vẫn đang thực hiện đúng lộ trình hướng tới SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026. "Toàn đội sẽ có các giai đoạn tập trung để kiểm nghiệm và hoàn thiện lực lượng. Các cầu thủ đều đáp ứng đấu pháp chiến thuật, thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, đúng với yêu cầu của ban huấn luyện đề ra, trình độ chuyên môn cũng dần được nâng tầm" - ông nhận xét.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng nhóm cầu thủ trẻ nhanh chóng hòa nhập, tiến bộ khi lên tuyển U23 Việt Nam là nhờ thường xuyên được va chạm, cọ xát ở sân chơi V-League. Ông phân tích: "Việc được thi đấu ở sân chơi chuyên nghiệp đẳng cấp nhất quốc gia không chỉ giúp họ thể hiện khả năng mà còn tăng sự tự tin, chững chạc lẫn kinh nghiệm khi khoác áo đội tuyển. Các CLB V-League cần mạnh dạn tạo cơ hội thi đấu cho tài năng trẻ, đầu tư đào tạo lớp kế thừa, có vậy mới sản sinh cầu thủ giỏi cho bóng đá nước nhà".

U23 Việt Nam thi đấu kiên cường - Ảnh 2.

 

U23 Việt Nam sẵn sàng thi đấu với Qatar

U23 Việt Nam sẵn sàng thi đấu với Qatar

(NLĐO) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để tập huấn và thi đấu giao hữu cọ xát quốc tế.

Tuyển U23 Việt Nam rà soát lực lượng

(NLĐO) - Lúc 22 giờ ngày 9-10, tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu đầu tiên chạm trán U23 Qatar diễn ra tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

U23 Thái Lan và Indonesia bất ngờ gục ngã ở loạt giao hữu quốc tế

(NLĐO) - Trước thềm SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, các tuyển trẻ Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng với những trận giao hữu quốc tế.

