Sức khỏe

"Trình làng" một ứng dụng trí tuệ nhân tạo "made in Vietnam" trong chẩn đoán bệnh tim mạch

Hồng Đào

(NLĐO)-Một ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) "made in Vietnam" trong chẩn đoán bệnh lý tim mạch vừa được Bệnh viện Nguyễn Trãi TPHCM nghiên cứu, phát triển.

Sáng 5-12, tại hội nghị quốc tế tim mạch với chủ đề "Tiến bộ y học trong chăm sóc toàn diện bệnh động mạch vành" do Bệnh viện Nguyễn Trãi (TPHCM) tổ chức, BSCKII Quách Thanh Hưng, Giám đốc bệnh viện, cho biết bệnh mạch vành đang là nguyên nhân tử vong hàng đầu toàn cầu và tại Việt Nam, tình trạng này tiếp tục gia tăng theo xu hướng thay đổi lối sống, già hóa dân số và sự lan rộng của các yếu tố nguy cơ tim mạch. Điều này đặt ra nhu cầu tiếp cận đa chiều, toàn diện - từ dự phòng, chẩn đoán sớm, điều trị can thiệp đến theo dõi lâu dài. 

Chuyên gia cảnh báo một căn bệnh là nguyên nhân tử vong hàng đầu toàn cầu - Ảnh 1.

BSCKII Quách Thanh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Trãi, chia sẻ gánh nặng của bệnh tim mạch trên thế giới cũng như tại Việt Nam

Bệnh viện Nguyễn Trãi là một trong những cơ sở tiên phong tại TPHCM phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) "made in Vietnam" trong chẩn đoán bệnh lý tim mạch. Những giải pháp AI do chính đội ngũ chuyên gia của bệnh viện đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho mô hình chăm sóc tim mạch toàn diện trong kỷ nguyên số.

Chuyên gia cảnh báo một căn bệnh là nguyên nhân tử vong hàng đầu toàn cầu - Ảnh 2.

Sự kiện thu hút nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tham gia

Hai sản phẩm nổi bật là hệ thống AI phát hiện rung nhĩ - rối loạn nhịp (khi được tích hợp cùng thiết bị đeo và ứng dụng smartphone giúp theo dõi từ xa, đặc biệt hữu ích cho tuyến cơ sở) và phần mềm cảnh báo nhồi máu cơ tim cấp (đề tài nghiên cứu cấp thành phố đang được triển khai).

AI không chỉ hỗ trợ chẩn đoán mà sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong toàn bộ chuỗi chăm sóc tim mạch, từ sàng lọc cho đến hỗ trợ quyết định trong phòng Cathlab. Sự kết hợp giữa chuyên gia nước ngoài, công nghệ can thiệp hiện đại và các giải pháp AI "made in Vietnam" đã tạo nên một mô hình chăm sóc tim mạch toàn diện, hướng đến tương lai của y tế số.

Hội nghị có 14 báo cáo chuyên sâu đã thu hút đông đảo chuyên gia nội - ngoại khoa, điều dưỡng, quản trị bệnh viện và giảng viên đến từ các trường ĐH y khoa. Sự kiện năm nay ghi dấu ấn hợp tác quốc tế khi có nhiều chuyên gia đến từ nước ngoài như Úc, Malaysia trực tiếp tham dự và thực hiện can thiệp mạch vành tại bệnh viện.


