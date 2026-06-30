Trợ cấp 25,3 triệu đồng/người từ 1-7: Áp dụng với ai?

Từ 1-7, một số đối tượng khi đến nhận công tác tại địa bàn đủ điều kiện sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu tối đa 25,3 triệu đồng/người, theo quy định gắn với mức lương cơ sở.

Nhiều điểm mới về chính sách an sinh xã hội có hiệu lực từ 1-7. Ảnh minh họa

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2026/NĐ-CP, quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, áp dụng từ 1-7-2026.

Việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1-7 cũng kéo theo hàng loạt chính sách BHYT, BHXH thay đổi tương ứng do được xác định trên cơ sở mức lương cơ sở.

Với BHYT, người tham gia tiếp tục được quỹ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nếu tổng chi phí mỗi lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Theo mức mới, ngưỡng này tăng lên 379.500 đồng/lần, giúp giảm tỉ lệ đồng chi trả, nhất là với các dịch vụ y tế thông thường.

Mức đóng BHYT của một số nhóm như học sinh, sinh viên, hộ gia đình cũng điều chỉnh theo lương cơ sở mới. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước vẫn hỗ trợ mức đóng cho nhiều nhóm, nhằm hạn chế tác động đến người dân.

Cùng với đó, nhiều chế độ BHXH tăng theo lương cơ sở. Đáng chú ý, trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở, tương đương 25,3 triệu đồng từ 1-7. Ngoài ra, các khoản trợ cấp như trợ cấp một lần khi sinh con (5,06 triệu đồng/con), trợ cấp phục vụ, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hằng tháng cũng được điều chỉnh tăng.

Từ cùng thời điểm, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 1-7 được tăng 8%, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP.

Bên cạnh mức tăng chung, người có mức hưởng thấp tiếp tục được hỗ trợ thêm. Cụ thể, sau khi tăng 8%, nếu mức hưởng vẫn từ 3,5 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được cộng thêm 300.000 đồng/tháng.

Trường hợp mức hưởng trên 3,5 triệu đồng nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được nâng lên 3,8 triệu đồng/tháng.

Việc điều chỉnh đồng loạt các chính sách nhằm bảo đảm giá trị thực của các khoản trợ cấp trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng, đồng thời cải thiện đời sống của người lao động, người nghỉ hưu và các đối tượng thụ hưởng an sinh xã hội.