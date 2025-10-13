Trời TP HCM tối sầm, nhiều nơi mưa mù mịt

Theo ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân chính của mưa lớn ở TP HCM hôm nay là sự kết hợp giữa gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đẩy hơi ẩm từ biển vào và sự phát triển của các đám mây đối lưu nhiệt cục bộ do nhiệt độ ban ngày cao.

Nhiều nơi ở TP HCM bắt đầu mưa to từ hơn 10 giờ

Công nhân dọn vệ sinh vất vả trong trời mưa lớn

Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn ở TP HCM

Dự kiến TP HCM sẽ tiếp tục có mưa vào nhiều thời điểm trong ngày hôm nay

Ứng dụng này cũng cho hay TP HCM hiện đang có mưa và dự kiến sẽ tiếp tục có khả năng mưa vào nhiều thời điểm trong ngày hôm nay, đặc biệt là vào trưa và đầu giờ chiều với lượng mưa ở mức khá. Sau đó, khả năng mưa sẽ giảm dần về chiều tối.

Do đó, người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, hạn chế ra đường khi trời đang mưa lớn. Ngoài ra, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật và khả năng ngập úng cục bộ ở các tuyến đường thấp trũng. Tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét để đảm bảo an toàn.