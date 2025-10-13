Trời TP HCM tối sầm, nhiều nơi mưa mù mịt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trời TP HCM tối sầm, nhiều nơi mưa mù mịt

ÁI MY

(NLĐO) - Từ hơn 10 giờ hôm nay (13-10), bầu trời nhiều nơi TP HCM bắt đầu kéo mây đen, nhanh chóng mưa dông cũng trút xuống ngay sau đó.

Theo ứng dụng Meteo Viet - thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân chính của mưa lớn ở TP HCM hôm nay là sự kết hợp giữa gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đẩy hơi ẩm từ biển vào và sự phát triển của các đám mây đối lưu nhiệt cục bộ do nhiệt độ ban ngày cao.

Trời TP HCM tối sầm, nhiều nơi mưa mù mịt - Ảnh 1.

Nhiều nơi ở TP HCM bắt đầu mưa to từ hơn 10 giờ

Trời TP HCM tối sầm, nhiều nơi mưa mù mịt - Ảnh 2.

Công nhân dọn vệ sinh vất vả trong trời mưa lớn

Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn ở TP HCM

Dự kiến TP HCM sẽ tiếp tục có mưa vào nhiều thời điểm trong ngày hôm nay

Ứng dụng này cũng cho hay TP HCM hiện đang có mưa và dự kiến sẽ tiếp tục có khả năng mưa vào nhiều thời điểm trong ngày hôm nay, đặc biệt là vào trưa và đầu giờ chiều với lượng mưa ở mức khá. Sau đó, khả năng mưa sẽ giảm dần về chiều tối.

Do đó, người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, hạn chế ra đường khi trời đang mưa lớn. Ngoài ra, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật và khả năng ngập úng cục bộ ở các tuyến đường thấp trũng. Tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét để đảm bảo an toàn.

Tin liên quan

Thời tiết TP HCM hôm nay, 13-10: Có nắng, có mưa dông

Thời tiết TP HCM hôm nay, 13-10: Có nắng, có mưa dông

(NLĐO ) - Theo dự báo, thời tiết TP HCM hôm nay tiếp tục duy trì hình thái đặc trưng của mùa mưa, ngày vẫn có nắng nhưng khả năng cao có mưa dông sau buổi trưa.

Không khí lạnh sắp tràn về gây mưa ở miền Bắc

(NLĐO) - Dự báo mưa, mưa vừa có khả năng xảy ra ở miền Bắc từ ngày 13 đến 15-10.

Hỗ trợ khẩn cấp 400 tỉ đồng lần 2 cho 4 địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ

(NLĐO) - Ngày 12-10, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 2241 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí lần 2 cho 4 địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ.

TP HCM thời tiết mưa mưa lớn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo