Thời tiết TP HCM hôm nay, 13-10: Có nắng, có mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay, 13-10, thời tiết chung ở TP HCM và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to kèm theo gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C và cao nhất từ 30-33 độ C.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, khu vực tiếp tục duy trì nắng nóng gián đoạn vào buổi sáng và trưa, khả năng mưa dông chủ yếu tập trung vào chiều và tối, với xác suất mưa dao động từ 60-80%. Các cơn mưa có thể xuất hiện đột ngột, có lúc đạt cường độ vừa đến to trong thời gian ngắn.

Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục có mưa

Người dân cần chuẩn bị áo mưa hoặc ô (dù) khi ra khỏi nhà, đặc biệt là nếu có lịch trình vào buổi chiều và tối. Đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm dông như sấm sét, gió giật và khả năng ngập úng cục bộ ở các tuyến đường thấp trũng. Tránh trú ẩn dưới cây lớn hoặc cột điện khi có dông sét để đảm bảo an toàn.

Thời tiết trên biển

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.