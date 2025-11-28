Trời trở lạnh, bác sĩ cảnh báo đổ bệnh về hô hấp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Trời trở lạnh, bác sĩ cảnh báo đổ bệnh về hô hấp

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)-Mùa lạnh luôn là thời điểm nhạy cảm của đường hô hấp, người dân cần hiểu đúng cơ chế bệnh, chủ động phòng ngừa... để giảm nguy cơ biến chứng.

Thời điểm giao mùa và những ngày nhiệt độ giảm sâu khiến cơ thể dễ gặp phải một số vấn đề liên quan đến hệ hô hấp, đặc biệt đối với người lớn tuổi, trẻ nhỏ và những người có cơ địa dị ứng hoặc có bệnh lý nền đi kèm cần được quan tâm nhiều hơn. 

Sự thay đổi đột ngột của thời tiết làm niêm mạc đường thở trở nên khô hơn, giảm khả năng lọc bụi, vi khuẩn, tạo điều kiện để các bệnh lý hô hấp bùng phát mạnh.

Một trường hợp vừa được ghi nhận là chị M. (45 tuổi), cơ địa dị ứng nhưng nhiều năm qua lại tự ý ngưng điều trị. Khi thời tiết trở lạnh, chị liên tục ho, nghẹt mũi, khó thở khi gắng sức và thức giấc nhiều lần trong đêm. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, chị được chẩn đoán đồng mắc henviêm mũi dị ứng, hai bệnh lý thường tồn tại song song và ảnh hưởng lẫn nhau.

Lạnh đột ngột, bệnh hô hấp tăng - Ảnh 1.

PGS-TS-BS Lê Thị Tuyết Lan, Khoa Thăm dò chức năng Hô hấp-Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, khám cho người bệnh hô hấp khi thời tiết trở lạnh

Sau khi được đánh giá chức năng hô hấp, điều trị kết hợp thuốc kiểm soát hen, kháng viêm mũi và hướng dẫn tránh dị nguyên gây dị ứng trong môi trường sống, sức khỏe của chị M. nhanh chóng tiến triển tốt hơn, giảm đáng kể tình trạng khó thở và hạn chế tái phát các triệu chứng trong mùa lạnh. Trường hợp này cho thấy việc điều trị phối hợp đồng thời cả đường thở trên và và đường thở dưới là nền tảng quan trọng giúp người bệnh kiểm soát bệnh hiệu quả.

PGS-TS-BS Lê Thị Tuyết Lan, Khoa Thăm dò chức năng hô hấp-Bệnh viện Đại học Y Dược TP, cho biết sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng trực tiếp đến cơ chế bảo vệ của đường thở. Lạnh đột ngột làm lớp nhầy bảo vệ niêm mạc mỏng đi, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn và dị nguyên xâm nhập dẫn đến tình trạng nghẹt mũi, ho, khó thở hoặc làm tái phát hen phế quản, viêm mũi dị ứng. 

Bên cạnh đó, môi trường trong nhà kín gió vào mùa lạnh dễ tích tụ bụi mịn và nấm mốc, những yếu tố thường âm thầm làm bệnh lý hô hấp trở nên dai dẳng hơn nếu không được kiểm soát.

Bác sĩ nhấn mạnh rằng nhiều người đánh giá thấp các triệu chứng như ho kéo dài, nghẹt mũi buổi sáng hay khó thở khi thời tiết thay đổi. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu sớm của các bệnh lý như viêm mũi dị ứng, hen, viêm phế quản mạn hoặc COPD. Những bệnh lý này cần được phát hiện và điều trị kịp thời để tránh các biến chứng. Việc đo chức năng hô hấp, thực hiện test dị ứng và thăm khám định kỳ tại các cơ sở chuyên khoa giúp đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng của thời tiết đối với từng cá nhân, từ đó xây dựng chiến lược kiểm soát bệnh phù hợp.


Tin liên quan

Bảo vệ sức khỏe vào mùa lạnh

Bảo vệ sức khỏe vào mùa lạnh

Phải luôn giữ cơ thể khô ráo, tránh bị ẩm ướt, đặc biệt là vùng cổ, tay, chân mỗi khi ra đường và khi ngủ để hạn chế các bệnh do cảm lạnh

Da khô, nứt nẻ mùa lạnh, bác sĩ bày cách xử lý

(NLĐO) - Thời tiết hanh khô, độ ẩm trong không khí xuống thấp khiến da khô rát, khó chịu, các bệnh về da cũng tăng nhanh.

Phòng bệnh nguy hiểm khi trời chuyển mùa lạnh

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ

đường hô hấp trẻ sơ sinh môi trường sống bệnh hô hấp mùa lạnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo