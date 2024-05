TRỌN VẸN NGHĨA TÌNH TP HỒ CHÍ MINH - TRƯỜNG SA (*): Ngày mới ở Trường Sa

Những ngọn hải đăng ở Trường Sa

Đến nay ở Trường Sa đã có 9 ngọn hải đăng ở các đảo: Song Tử Tây, Đá Tây, Đá Lát, An Bang, Tiên Nữ, Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca và Nam Yết, do Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Miền Nam quản lý.

Tại đảo Đá Tây B, chúng tôi gặp Bùi Văn Hưng, Trạm trưởng trạm hải đăng. Hưng cho biết trạm có 5 thành viên, công việc vất vả những khi gió mưa, bão tố song vẫn động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ. "Ở đây, chúng tôi với bộ đội trên đảo như anh em một nhà, có việc gì cũng chạy qua giúp nhau, tình cảm gắn bó nên cũng bớt nhớ nhà và làm việc tốt hơn" - Hưng nói.