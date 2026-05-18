Trong làn sóng tinh giảm, nhân sự tại các ông lớn ngân hàng biến động ra sao?

Báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy xu hướng tinh gọn bộ máy diễn ra tại nhiều ngân hàng cổ phần như SACOMBANK, VIB, TPBank, Eximbank, VPBank…

Trong khi đó, ở khu vực ngân hàng thương mại nhà nước, bức tranh lại khác biệt.

Tại Vietcombank, báo cáo tài chính quý I/2026 cho thấy tính tới cuối tháng 3-2026, ngân hàng này có tổng cộng 23.448 nhân viên. Con số này giảm 9 người so với cuối năm 2025.

Tại VietinBank, tổng số cán bộ, công nhân viên của ngân hàng này cuối tháng 3-2026 là 24.513 người. Nhân sự của ngân hàng này giảm 70 người so với mốc cuối năm 2025.

Bức tranh tại hai "ông lớn" ngân hàng còn lại là BIDV và Agribank có sự khác biệt. Theo đó, tổng nhân viên của ngân hàng BIDV và công ty con tại mốc 31-3-2026 là 29.048 người, giảm 225 người so với cuối năm 2025.

Agribank chưa công bố báo cáo tài chính quý I/2026. Trong báo cáo năm 2025, Agribank cho biết tổng nhân sự là 40.579 người, giảm 385 nhân sự so với con số cuối năm 2024.

Như báo Người Lao Động thông tin, SACOMBANK và VIB là hai ngân hàng cắt giảm nhân sự đáng kể trong quý I/2026 và cả năm 2025.

Chỉ trong quý I/2026, SACOMBANK và các công ty con còn 14.080 nhân viên, giảm hơn 2.700 người so với hồi đầu năm. Theo đó, chỉ trong vòng 3 tháng, quy mô nhân sự của ngân hàng này đã thu hẹp khoảng 16%, chủ yếu tập trung tại ngân hàng mẹ. Trước đó, năm 2025, ngân hàng này cũng tinh gọn hơn 1.200 nhân sự.

Tại Ngân hàng Quốc Tế (VIB), số lượng cán bộ nhân viên đến hết quý I/2026 là 10.036 người, giảm khoảng 1.700 nhân sự trong hơn một năm.

Theo các chuyên gia và lãnh đạo nhiều ngân hàng, làn sóng cắt giảm nhân sự ở nhiều ngân hàng gần đây không phải động thái thu hẹp hoạt động mà nằm trong chiến lược tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả vận hành.

Các công việc mang tính lặp lại như nhập liệu hay xử lý hồ sơ thủ công đang dần được thay thế bằng công nghệ. Nhiều quy trình trước đây mất hàng giờ xử lý nay chỉ còn vài phút nhờ hệ thống tự động hóa, kéo theo nhu cầu lao động ở nhóm công việc giản đơn giảm mạnh.

Đồng thời, việc tinh giản lao động không chỉ xuất phát từ áp lực tài chính mà còn là bước chuyển tất yếu để thích nghi với mô hình ngân hàng số. Thay vì mở rộng nhân sự đại trà, các ngân hàng đang ưu tiên tập trung nguồn lực cho các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao và nâng hiệu suất lao động.