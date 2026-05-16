Kinh tế

Thêm "ông lớn" ngân hàng dừng chuyển tiền nhanh trên 500 triệu đồng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Vietcombank vừa thông báo dừng chuyển khoản nhanh trên 500 triệu đồng, những người muốn chuyển số tiền lớn hơn sẽ phải thực hiện nhiều lần.

Từ ngày 15-5, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chính thức dừng tính năng tự động tách lệnh chuyển tiền đối với các giao dịch từ 500 triệu đồng trở lên trên ứng dụng VCB Digibank.

Theo đó, các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng có giá trị từ 500 triệu đồng sẽ được xử lý theo luồng chuyển khoản thông thường thay vì chuyển nhanh 24/7 như trước đây.

Trước Vietcombank, nhiều ngân hàng như MSB, SHB, Eximbank, Agribank, BIDV hay VPBank cũng đã thông báo điều chỉnh tương tự. Quy định áp dụng cho cả khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Với hình thức chuyển khoản thường, thời gian xử lý tối thiểu khoảng 4 giờ làm việc. Những giao dịch thực hiện sau 15 giờ 55 phút thường sẽ được xử lý vào ngày làm việc kế tiếp.

Theo các ngân hàng, việc thay đổi này nhằm tuân thủ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về tăng cường an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến, đồng thời hạn chế nguy cơ gian lận và lừa đảo tài chính.

Ngành ngân hàng đang triển khai nhiều giải pháp tăng cường bảo mật cho các giao dịch trực tuyến

Trước đây, khi khách hàng thực hiện chuyển tiền nhanh 24/7 với số tiền lớn, hệ thống ngân hàng có thể tự động chia nhỏ giao dịch thành nhiều lệnh dưới 500 triệu đồng để xử lý tức thời mà khách không cần thao tác nhiều lần. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cho rằng việc tách nhiều giao dịch nhưng chỉ xác thực sinh trắc học một lần chưa bảo đảm đúng quy định hiện hành, tiềm ẩn rủi ro bị lợi dụng cho các hành vi gian lận.

Theo ghi nhận, thay đổi này khiến không ít khách hàng lo ngại, nhất là trong các dịp nghỉ lễ hoặc cuối tuần dài ngày.

Chị Khánh Minh (ngụ TPHCM) cho biết chị từng có nhu cầu chuyển gấp khoảng 2 tỉ đồng cho người thân để xử lý công việc. Nếu thực hiện theo hình thức chuyển khoản thường vào dịp ngân hàng nghỉ lễ, người nhận có thể phải chờ đến hết kỳ nghỉ mới nhận được tiền.

Để giao dịch không bị gián đoạn, các ngân hàng khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp thời gian chuyển tiền phù hợp, đặc biệt với các khoản thanh toán lớn.

Trong trường hợp cần chuyển tiền gấp và muốn người nhận nhận tiền ngay, khách hàng có thể chia nhỏ giao dịch, mỗi lần dưới 500 triệu đồng để tiếp tục sử dụng dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7 theo quy định hiện hành.

Giới chuyên môn cho rằng động thái siết chuyển tiền nhanh giá trị lớn là xu hướng cần thiết trong bối cảnh các vụ lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. Dù có thể gây thêm một số bất tiện trong ngắn hạn, việc tăng cường lớp bảo mật được kỳ vọng sẽ giúp giảm rủi ro cho người dùng và nâng mức an toàn cho hệ thống thanh toán trực tuyến.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết việc chia, tách các lệnh thanh toán từ 500 triệu đồng trở lên thành nhiều giao dịch nhỏ nhưng chỉ đối chiếu một lần với thông tin sinh trắc học là chưa bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng cho mục đích lừa đảo, gian lận.


Nóng: Một ngân hàng siết hạn mức chuyển khoản nhanh, tối đa 499.999.999 đồng/lần

(NLĐO) – Các giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 500 triệu đồng, khách hàng phải chia nhỏ để chuyển nhanh ngay lập tức.

Dừng chuyển khoản nhanh từ 500 triệu đồng, Ngân hàng Nhà nước nói gì?

(NLĐO) - Việc ngân hàng chia/tách lệnh thanh toán có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên của khách hàng thành nhiều lệnh phải bảo đảm các yêu cầu an toàn, bảo mật

Từ 21-4, chuyển khoản từ 500 triệu đồng có thể mất tới 1 ngày để hoàn tất

(NLĐO) – Nếu chuyển khoản trên 500 triệu đồng sau giờ làm việc ngày thứ sáu hoặc sáng thứ bảy, người nhận có thể phải chờ đến đầu tuần sau mới nhận được tiền.

