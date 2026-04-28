Trọng tài UEFA được phân công ở World Cup bị cáo buộc xâm hại thiếu niên tại Anh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Trọng tài UEFA được phân công ở World Cup bị cáo buộc xâm hại thiếu niên tại Anh

Quốc An

(NLĐO) - Một trọng tài thuộc LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã bị cảnh sát Anh bắt giữ khi bị cáo buộc xâm hại tình dục một thiếu niên trong thời gian làm nhiệm vụ.

Theo The Sun, vị trọng tài này bay đến Anh để điều hành một trận đấu cấp châu Âu diễn ra giữa tuần. Trước thời điểm trận đấu, ông bị tố đã tiếp cận một thiếu niên tại khu vực công cộng của khách sạn, sau đó có hành vi đụng chạm không mong muốn và tìm cách dụ dỗ nạn nhân về phòng riêng.

Nguồn tin cho biết vụ việc đã được trình báo với cảnh sát trong lúc vị trọng tài rời khách sạn để làm nhiệm vụ. Đến tối cùng ngày, khi ông quay trở lại và đi cùng phái đoàn UEFA, lực lượng chức năng đã chờ sẵn để tiến hành bắt giữ ngay tại khách sạn.

“Người này bị cáo buộc có hành vi sàm sỡ trái ý muốn và cố gắng lôi kéo thiếu niên về phòng. Nếu đúng sự thật, đây là hành vi rất nghiêm trọng và không thể chấp nhận”, nguồn tin của The Sun cho hay.

Trọng tài UEFA bị bắt vì cáo buộc xâm hại thiếu niên tại Anh - Ảnh 1.

Sau khi bị bắt, trọng tài nói trên được đưa đi thẩm vấn trước khi được cho tại ngoại trong quá trình điều tra. Cảnh sát London (Met Police) xác nhận một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang bị điều tra liên quan đến cáo buộc xâm hại tình dục thiếu niên.

Nguồn tin cũng cho biết, nếu bị truy tố, người này có thể bị dẫn độ sang Anh để phục vụ công tác điều tra và xét xử.

Theo The Sun, vị trọng tài nằm trong danh sách hàng trăm quan chức được phân công làm nhiệm vụ tại World Cup mùa hè năm nay. Tuy nhiên, LĐBĐ thế giới (FIFA) khẳng định sẽ không xem xét sử dụng người này ở bất kỳ giải đấu nào trong thời gian vụ việc chưa được làm rõ.

Về phía UEFA, tổ chức này cho biết đang theo dõi diễn biến với “mối quan ngại sâu sắc”, đồng thời tạm thời đình chỉ phân công làm nhiệm vụ đối với trọng tài liên quan để chờ kết luận điều tra.

Tin liên quan

Vụ sát hại trọng tài gây rúng động bóng đá Ecuador

Vụ sát hại trọng tài gây rúng động bóng đá Ecuador

(NLĐO) - Một trọng tài bị sát hại tại Ecuador mới đây đã gây rúng động cộng đồng địa phương và giới bóng đá phong trào ở quốc gia Nam Mỹ này.

Vì sao World Cup không có trọng tài VAR Đông Nam Á?

(NLĐO) - Sự vắng mặt của Đông Nam Á trong danh sách trọng tài World Cup 2026 không gây bất ngờ.

Lời giải "chuẩn" trọng tài

Đông Nam Á và Nam Á không có sự góp mặt của trọng tài tại FIFA World Cup 2026

UEFA xâm hại FIFA Trọng tài UEFA
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo