Góc nhìn

Trụ vững trước biến động bên ngoài

PGS-TS TRẦN HOÀNG NGÂN (Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Trường ĐH Sài Gòn)

Thực tiễn cho thấy cộng đồng DN Việt Nam vốn có "sức đề kháng" và bản lĩnh để vượt qua các cú sốc bên ngoài

Trong kỷ nguyên mới, người dân, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp (DN) đều chung khát vọng đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Tuy nhiên, những biến động địa chính trị trên thế giới đang tạo ra sức ép lớn. Xung đột ở Trung Đông đẩy giá dầu tăng vọt, cùng với tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu đã và đang gây ra nhiều khó khăn, thách thức cho DN, dù bức tranh kinh tế 2 tháng đầu năm 2026 ghi nhận những tín hiệu tích cực.

Tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất; kiên định nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Thực tiễn cho thấy cộng đồng DN Việt Nam vốn có "sức đề kháng" và bản lĩnh để vượt qua các cú sốc bên ngoài. Điều này được tích lũy từ kinh nghiệm ứng phó đại dịch COVID-19, các xung đột địa chính trị như Nga - Ukraine hay thiên tai những năm qua…

Để ứng phó với bối cảnh nhiều thách thức như hiện nay, cần triển khai đồng bộ các giải pháp. Trước hết là kiểm soát giá xăng dầu, đa dạng hóa nguồn cung nhằm bảo đảm nhu cầu trong nước. Cùng với đó, cần sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính như miễn, giảm thuế, phí để bình ổn giá ở mức cao nhất có thể.

Trong 2 tháng đầu năm, thu ngân sách vượt dự toán hơn 80.000 tỉ đồng, tạo dư địa để nhà nước can thiệp, ổn định thị trường, hạn chế các tác động tiêu cực. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm là phải kiểm soát tốt việc đầu cơ, tránh tình trạng "té nước theo mưa".

Bên cạnh đó, cần hỗ trợ chi phí cho DN. Cụ thể, giảm tối đa các loại thuế, phí thuộc phạm vi quản lý nhà nước như thuế, phí hải quan, phí hạ tầng giao thông… nhằm trực tiếp chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để DN duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Về chính sách tài khóa, trong giai đoạn hiện nay, cần nới lỏng có kiểm soát, đi đôi với nguyên tắc chặt chẽ, tiết kiệm và chống lãng phí. Trong đó, trọng tâm là tăng nguồn lực cho đầu tư công, nhất là ở 3 lĩnh vực hạ tầng chiến lược: giao thông, năng lượng và công nghệ. Khi hạ tầng giao thông được cải thiện, chi phí vận tải và tiêu thụ xăng dầu của DN sẽ giảm đáng kể, nhất là khi tình trạng ùn tắc được hạn chế.

Về chính sách tiền tệ, Việt Nam đã có kinh nghiệm từ các cuộc khủng hoảng trước đây, do vậy cần điều hành theo hướng đa mục tiêu: vừa kiểm soát lạm phát vừa hỗ trợ tăng trưởng và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, bảo đảm thanh khoản và không để lãi suất tăng cao.

Áp lực lạm phát hiện nay, nếu có, chủ yếu do chi phí đẩy từ các yếu tố như giá năng lượng, xung đột địa chính trị. Vì vậy, việc duy trì thanh khoản dồi dào để ổn định lãi suất sẽ góp phần hỗ trợ DN, bảo đảm việc làm và kiểm soát lạm phát cơ bản.

Về dài hạn, 3 trụ cột chuyển đổi mang tính tất yếu - gồm: chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi cơ cấu kinh tế - sẽ là nền tảng để nước ta nâng cao năng lực tự chủ, củng cố sức chống chịu, qua đó trụ vững trước các biến động từ bên ngoài và giữ vững đà tăng trưởng. 

