Trưa 9-5, hai giải độc đắc xổ số miền Nam xuất hiện tại TPHCM và Cà Mau

Trưa 9-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM và tỉnh Cà Mau trúng 2 giải độc đắc và 2 giải an ủi của vé số Bình Dương và vé số Trà Vinh.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 8-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bình Dương trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thùy Dương, Trường Phát

Theo đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 8-5, giải độc đắc (dãy số 246252) được các đại lý xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Bình Dương là đại lý vé số Thùy Dương ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Giải an ủi của vé số Bình Dương cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thùy Dương và đại lý vé số Trường Phát ở TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Dương, giải độc đắc (dãy số 195634) của vé số Trà Vinh được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 6 vé Trà Vinh là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Giải an ủi của vé số Trà Vinh cũng trúng tại tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hổ và đại lý vé số Ngọc Quang ở tỉnh Cà Mau.

Giải độc đắc của vé số Trà Vinh trúng tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Tuần trước, giải độc đắc của vé Trà Vinh cũng trúng tại tỉnh Cà Mau; còn giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 9-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.