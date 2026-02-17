HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Trắng đêm nơi phòng cấp cứu

Bài và ảnh: Hồng Đào

(NLĐO ) - Với các y bác sĩ trực cấp cứu, khi thấy trái tim bệnh nhân đập trở lại là họ có một cái Tết trọn vẹn.

"Hai chị em tranh thủ đèo nhau về quê ở miền Tây cho kịp bữa cơm tất niên. Nhưng chỉ một khoảnh khắc buồn ngủ, chiếc xe máy lao thẳng vào con lươn giữa đường. Và thay vì nghe tiếng pháo hoa, hai chị em lại nghe tiếng còi cấp cứu"- BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa cấp cứu Bệnh viện Gia An 115 (TPHCM) kể.

Với bác sĩ trực cấp cứu, trong những ngày Tết, lúc nào họ cũng trong thư thế sẵn sàng.

Nỗi niềm y bác sĩ trực cấp cứu - Ảnh 1.

BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ cấp cứu một ca ngoại viện

Nhiều trường hợp đau lòng

Nhiều người nôn về sớm nhưng rất nguy hiểm khi mệt mỏi, buồn ngủ mà vẫn lái xe. Nếu buồn ngủ hãy ngủ thêm một chút. Nếu quá xa nên chọn phương tiện an toàn hơn. Về chậm một chút không sao. Chỉ cần còn nguyên vẹn để ôm cha mẹ là được. Cha mẹ, người thân cũng chỉ mong có vậy thôi"- BS Tuệ khuyên.

Nỗi niềm y bác sĩ trực cấp cứu - Ảnh 2.

Cấp cứu trường hợp hai chị em trên đường về quê gặp nạn trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Gần đây, Trạm vệ tinh 115 gặp rất nhiều ca đẻ rớt và có trường hợp em bé không qua khỏi. Cận Tết Bính Ngọ năm 2026, các y bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 cũng gặp một sản phụ khó khăn, đẻ rớt ngay tại phòng trọ.

"May mắn lần này mẹ tròn con vuông. Gần 20 năm ở khoa cấp cứu, tôi chứng kiến bao cảnh đau lòng, sinh ly tử biệt. Tôi chỉ mong trái tim các bệnh nhân đập trở lại. Chỉ có vậy, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhỏm, xem như có một cái Tết ý nghĩa"- BS Tuệ bộc bạch.

Đón giao thừa trong bệnh viện

Đêm cuối năm, trong khi dòng người từ khắp ngả đường đổ về các điểm bắn pháo hoa háo hức chờ khoảnh khắc giao thừa, không khí tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy căng như dây đàn. Bên cạnh hàng chục bệnh nhân đang nằm cấp cứu, một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng được chuyển lên từ tuyến dưới. Nam bệnh nhân khoảng 45 tuổi, đa chấn thương, dập phổi, sốc mất máu, ngưng tim.

BS.CKI Từ Quốc Tài cùng kíp trực bước vào cuộc đua giành giật sự sống. Tiếng máy monitor dồn dập hòa lẫn y lệnh ép tim, bóp bóng, thiết lập đường truyền... Quy trình siêu âm, hội chẩn được thực hiện khẩn trương, sau đó bệnh nhân được đẩy vào phòng mổ. Cuộc phẫu thuật và hồi sức kéo dài xuyên qua thời khắc giao thừa. Khi các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân có tín hiệu, bác sĩ ngước nhìn đồng hồ thì đã gần 2 giờ sáng.

Nỗi niềm y bác sĩ trực cấp cứu - Ảnh 3.

Bác sĩ cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy

"13 năm làm nghề, tôi có đến 5-6 cái Tết đón giao thừa trong bệnh viện. Ở ngoài người ta sum vầy, còn trong này, gia đình bệnh nhân phải chịu cảnh đau đớn, thậm chí sinh ly tử biệt"- bác sĩ Tài chia sẻ. Với anh, điều ám ảnh nhất là phải thông báo tin buồn cho thân nhân ngay trong ngày đầu năm.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, để đảm bảo quân số trực chiến, các bác sĩ chuyển sang chế độ trực "tua 12 tiếng" thay vì 8 tiếng như ngày thường. Trung bình mỗi tua, khoa tiếp nhận 130-140 ca cấp cứu. Càng về đêm, áp lực càng lớn khi các ca nặng từ tuyến dưới liên tục chuyển về.

Trực cấp cứu 24/24

TS.BS Huỳnh Quang Đại, Quản lý điều hành Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, cho hay trong dịp Tết Nguyên đán, Khoa Hồi sức Cấp cứu của bệnh viện đã xây dựng kế hoạch trực và ứng trực theo chỉ đạo của Sở Y tế và Ban Giám đốc bệnh viện, bảo đảm sẵn sàng tiếp nhận, xử trí các tình huống cấp cứu, kể cả sự kiện đông người hoặc thảm họa.

Nỗi niềm y bác sĩ trực cấp cứu - Ảnh 4.

Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Theo đó, khoa chuẩn bị đầy đủ phương án về nhân sự, trang thiết bị và cơ chế điều hành. Công tác phân công trực được xây dựng chi tiết, bảo đảm duy trì hoạt động 24/24 giờ trong suốt kỳ nghỉ. Bên cạnh ê-kíp trực tại chỗ, bệnh viện bố trí các đội tăng cường và lực lượng lãnh đạo khoa, lãnh đạo bệnh viện luôn trong trạng thái sẵn sàng điều động khi cần thiết.

Nỗi niềm y bác sĩ trực cấp cứu - Ảnh 5.

Các y bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực 24/24 trong dịp Tết nguyên đán

Để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, các bác sĩ, điều dưỡng của Khoa Hồi sức Cấp cứu thay phiên trực liên tục, làm việc xuyên Tết với cường độ không giảm so với ngày thường, thậm chí cao hơn.

Lực lượng trực được tổ chức thành nhiều ê-kíp: ê-kíp trực chính, ê-kíp tăng cường thứ nhất, tăng cường thứ hai, bảo đảm khi số ca bệnh tăng đột biến vẫn có đủ nhân lực hỗ trợ kịp thời. Song song đó, hệ thống trang thiết bị hồi sức, máy thở, monitor theo dõi, thuốc và vật tư cấp cứu được rà soát, bổ sung đầy đủ trước kỳ nghỉ. Công tác phối hợp giữa các khoa, phòng và sự chỉ đạo trực tiếp từ Ban Giám đốc bệnh viện giúp bảo đảm quy trình xử trí nhanh gọn, hiệu quả.

"Với sự chuẩn bị chủ động, Khoa Hồi sức Cấp cứu khẳng định quyết tâm duy trì hoạt động chuyên môn thông suốt, bảo đảm cấp cứu kịp thời cho người bệnh trong những ngày Tết, góp phần giữ vững công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay cả trong thời điểm cao điểm nhất của năm"- BS Đại khẳng định.

Xử trí khẩn trương, chính xác

Trong dịp Tết, các trường hợp cấp cứu thường gia tăng. Nguyên nhân phổ biến là tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, chấn thương do va chạm, xô xát. Bên cạnh đó, các bệnh lý nội khoa nguy hiểm vẫn diễn biến phức tạp như đau ngực nghi nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy hô hấp... Đây đều là những tình huống đòi hỏi xử trí khẩn trương, chính xác.


cấp cứu tai nạn xử trí trực 24/24 đẽ rớt
