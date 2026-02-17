Chúc Tết bác sĩ Trường Sa qua Telemedicine, bệnh viện cấp cứu xuyên giao thừa

Trong thời khắc chuyển giao năm mới, nhiều bệnh viện trên cả nước vẫn duy trì trực 24/24 giờ, vừa cấp cứu, điều trị người bệnh, vừa tổ chức chúc Tết thăm hỏi, động viên những trường hợp phải ở lại viện dịp Tết.

Lãnh đạo bệnh viện chúc Tết cán bộ tại Bệnh xá Đảo Song Tử Tây và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Qua hệ thống Telemedicine, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) đã gửi lời chúc Tết tới cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ tại Bệnh xá Đảo Song Tử Tây (Quần đảo Trường Sa) và lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Trước đó, chiều 29 Tết, lãnh đạo bệnh viện thăm, chúc Tết các bệnh nhân ở lại điều trị trong dịp Tết Nguyên đán. Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng chỉ huy các cơ quan, đơn vị đến từng giường bệnh thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho người bệnh. Hoạt động này góp phần sẻ chia, giúp bệnh nhân ấm lòng khi không thể đoàn viên cùng gia đình đêm giao thừa.

Lãnh đạo bệnh viện đến giường bệnh ân cần thăm hỏi, động viên bệnh nhân phải điều trị xuyên Tết

Dịp Tết Nguyên đán, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 duy trì trực 24/24 giờ, bảo đảm công tác khám, cấp cứu và điều trị cho bộ đội và nhân dân. Đại diện lãnh đạo bệnh viện cho biết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần "vì nhân dân phục vụ", đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới và cải tiến quy trình để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong năm mới.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc bệnh viện, cùng lãnh đạo các khoa và Phòng Công tác xã hội trực tiếp đến từng buồng bệnh thăm hỏi, chúc Tết, trao quà và động viên những bệnh nhân không thể về quê sum họp yên tâm điều trị, sớm hồi phục.

Lãnh đạo Bệnh viện Da liễu Trung ương động viên người bệnh dịp Tết Nguyên đán

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện với người bệnh phải ở lại điều trị dịp Tết. Hoạt động được duy trì thường niên, góp phần mang lại không khí ấm áp cho những người đón xuân trong bệnh viện.

Trong khi đó, tại Bệnh viện E, các kíp trực xuyên đêm xử trí nhiều ca bệnh nặng ngay sau thời khắc giao thừa.

Các bác sĩ căng mình cấp cứu người bệnh thời khắc giao thừa. Ảnh: Thanh Xuân

Nam bệnh nhân 51 tuổi, quê Lai Châu, được chuyển tuyến trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm tụy cấp, đái tháo đường type 2, suy thận cấp. Trước đó một ngày, người này đau bụng dữ dội, sốt cao, điều trị tại tuyến dưới không cải thiện.

Tiếp đó là nam thanh niên ở Hà Nội bị tai nạn giao thông, đa chấn thương vùng mặt và tay; một bệnh nhi 14 tuổi sau mổ nội soi ruột thừa xuất hiện đau bụng tăng dần, nghi tắc ruột và áp xe tồn dư sau viêm phúc mạc.

Tại Trung tâm Tim mạch, bác sĩ khẩn trương cấp cứu nam bệnh nhân 19 tuổi bị tai nạn giao thông, tụt huyết áp đột ngột, theo dõi chấn thương ngực kín và bụng kín.

Cùng thời điểm, một người bệnh khác nhập viện trong tình trạng lơ mơ, khó tiếp xúc, nghi nhồi máu cơ tim trên nền tăng huyết áp và biến chứng đái tháo đường. Lãnh đạo bệnh viện trực tiếp hội chẩn khẩn cấp, chỉ định cấp cứu, điều trị.

Bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca cấp cứu sau thời khắc giao thừa

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, trực tại Khoa Cấp cứu, cho biết trong thời điểm chuyển giao năm cũ – năm mới, đơn vị tiếp nhận liên tục các ca tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, tắc ruột, chấn thương do tai nạn sinh hoạt. Bệnh viện bố trí trực 24/24 giờ, tăng cường đội cấp cứu ngoại viện để kịp thời xử trí tình huống khẩn cấp.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, bệnh viện điều trị nội trú cho hơn 300 người bệnh. Công tác chuẩn bị nhân lực, thuốc men, vật tư y tế được triển khai đầy đủ, bảo đảm đáp ứng nhu cầu điều trị.

Trong ba ngày từ 29 Tết đến mồng 2 Tết (16 đến 18-2), toàn bộ bệnh nhân nội trú, mỗi người nhà chăm sóc và cán bộ y tế trực Tết được cung cấp suất ăn miễn phí trị giá 100.000 đồng/người/ngày, gồm ba bữa sáng, trưa, tối, phát bằng phiếu và phục vụ tại nhà ăn bệnh viện.

Tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, công tác khám chữa bệnh và tiếp nhận máu dịp Tết được chuẩn bị sớm, bảo đảm phục vụ người bệnh cấp cứu và điều trị nội trú.

Người bệnh tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhận lì xì và lời chúc mừng năm mới từ lãnh đạo Bộ Công an và y bác sĩ

Các đơn vị xây dựng kế hoạch dự trù, cung cấp đủ máu và chế phẩm máu, dịch truyền, trang thiết bị cấp cứu; bố trí kíp trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử trí tình huống khẩn cấp. Khoảng 250 người bệnh nặng, đang điều trị hóa trị hoặc theo dõi sau ghép tế bào gốc đã đón giao thừa tại Viện.

Cùng từ hôm nay - mùng 1 Tết, đến hết kỳ nghỉ Tết, Viện phối hợp với 150 đoàn thiện nguyện trao lì xì, quà tặng cho gần 7.000 lượt người bệnh, tổng trị giá khoảng 3,6 tỉ đồng; 51 đoàn hỗ trợ 7.560 suất ăn với kinh phí 115 triệu đồng.

Viện tiếp nhận hiến máu xuyên Tết

Bên cạnh đó, Viện tăng cường vận động hiến máu, đặc biệt các nhóm máu O và A, nhằm bổ sung nguồn dự trữ cho các bệnh viện. Trong suốt kỳ nghỉ Tết, Viện mở cửa từ 7 giờ đến 18 giờ mỗi ngày để tiếp nhận người dân hiến máu đầu xuân; đồng thời tổ chức xét nghiệm, điều chế chế phẩm máu an toàn và vận chuyển máu phục vụ cấp cứu kịp thời.