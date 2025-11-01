Giải mai vàng

Ngoài các phim: "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối", "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" gặt hái doanh thu cao. Năm 2025, màn ảnh rộng Việt còn có những phim thu hút khán giả như "Nụ hôn bạc tỷ", "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", "Nhà gia tiên", "Mang mẹ đi bỏ", "Cục vàng của ngoại"…

Bùng nổ phim lịch sử

Hòa cùng không khí các ngày lễ lớn trong năm 2025, điện ảnh Việt có những tác phẩm về lịch sử, chiến tranh tạo được sức hút lớn. Gặt hái doanh thu kỷ lục phải kể đến "Mưa đỏ". Tác phẩm do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy…

Một cảnh trong phim “Mưa đỏ”

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, phần kịch bản do chính nhà văn chấp bút. Lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu kiên cường bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của quân và dân ta, nội dung tập trung kể về Tiểu đội 1 - một trong những đơn vị có mặt tại trận địa khốc liệt này. Trong suốt 81 ngày đêm bám trụ với nhiều gian khổ, hy sinh nhưng lòng quả cảm, quyết tâm của họ chưa từng dao động.

Câu chuyện được kể tốt kết hợp diễn xuất nội lực của dàn diễn viên… góp phần tạo nên thành công trong việc truyền tải cảm xúc đến khán giả, khiến người xem vừa xúc động vừa tự hào. Chính thức ra rạp từ ngày 22-8 và rời rạp từ ngày 29-9, tác phẩm thu về gần 714 tỉ đồng, lan tỏa rộng với độ truyền miệng tích cực rất cao trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Với doanh thu ấn tượng, "Mưa đỏ" trở thành tác phẩm điện ảnh Việt ăn khách nhất mọi thời đại.

Bên cạnh "Mưa đỏ", phim lịch sử, chiến tranh "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng thành công tương tự.

Phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”

Tác phẩm lấy bối cảnh những năm 1967, thời điểm chiến tranh Việt Nam đang ở giai đoạn đỉnh điểm. Đội du kích 21 người do Bảy Theo (Thái Hòa đóng) chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông trở thành mục tiêu "tìm và diệt" của quân đội Mỹ khi họ nhận nhiệm vụ bằng mọi giá phải bảo vệ một nhóm thông tin tình báo chiến lược mới đến ẩn náu tại căn cứ. Những thành viên trong đội du kích còn rất trẻ, họ cùng sinh hoạt, bám trụ địa đạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đó là các chàng trai, cô gái bình thường với những mong ước về tình yêu như bao người. Thế nhưng, khi đối mặt với kẻ thù, giữa làn đạn, họ sẵn sàng hy sinh cho tình yêu chung là tình yêu Tổ quốc.

Phim “Mang mẹ đi bỏ”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Phim truyền tải được tinh thần của những chiến sĩ trẻ tuổi, giúp người xem hiểu được những vất vả, khó khăn khi sinh hoạt, chiến đấu bên trong địa đạo. Ngoài Thái Hòa, phim còn quy tụ các diễn viên: Quang Tuấn, Hồ Thu Anh, NSƯT Cao Minh... Chính thức ra rạp từ ngày 4-4, tác phẩm thu về hơn 172 tỉ đồng.

Phim hành động, lịch sử, tội phạm "Tử chiến trên không" của đạo diễn Hàm Trần cũng tạo được dấu ấn trong năm 2025. Phim do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp với Galaxy Group sản xuất, lấy cảm hứng từ một số vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam, quy tụ nhiều diễn viên như: Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, Ma Ran Đô… Phim ra rạp từ ngày 19-9 và thu về hơn 250 tỉ đồng, tác phẩm này hiện vẫn còn trụ rạp với suất chiếu ít.

Phim “Tử chiến trên không”

Phù hợp tâm lý giới trẻ

Ngoài những tác phẩm đặc biệt kể trên, thị trường điện ảnh Việt 2025 còn có nhiều phim vượt mốc trăm tỉ đồng. Dẫu có những ý kiến khen chê trái chiều, mỗi tác phẩm đều có điểm cộng và điểm trừ khác nhau nhưng đa phần những phim thắng doanh thu được đầu tư tâm huyết, có thế mạnh riêng trong việc thu hút khán giả, tạo được độ lan tỏa.

Trong đó, phim "Bộ tứ báo thủ" do Trấn Thành đạo diễn mang về doanh thu hơn 332 tỉ đồng. Nội dung của phim kể về Quỳnh Anh (Tiểu Vy đóng) yêu Quốc Anh (Quốc Anh đóng) - một nhân viên ngân hàng điển trai, giỏi việc, cả hai dọn vào sống chung. Cả hai có nhiều khác biệt trong tính cách nhưng cố gắng nhẫn nhịn nhau.

Mọi thứ trở nên căng thẳng khi Karen (Kỳ Duyên đóng) - đối tác công ty Quốc Anh - xuất hiện. Quỳnh Anh nghi ngờ bạn trai ngoại tình với Karen nên nhờ người thân, bạn thân và một thầy bói bài tarot lập kế hoạch thu thập chứng cứ ngoại tình giúp.

Một số ý kiến cho rằng phim nhạt nhòa, ồn ào, không đọng lại gì cho khán giả. Tuy nhiên, một số quan điểm khác lại nhận định phim phù hợp tâm lý giới trẻ, khiến họ thấy bản thân trong câu chuyện tình yêu cặp đôi chính.

Nối tiếp "Bộ tứ báo thủ" là phim "Nụ hôn bạc tỷ" do Thu Trang đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Thu Trang, Tiến Luật, Đoàn Thiên Ân, Ma Ran Đô, Lê Xuân Tiền… Nội dung phim kể về Thúy Vân - cô gái theo nghề của mẹ, làm bánh mì bán. Chị của Thúy Vân là Thúy Kiều đã cầm cố ngôi nhà cha mẹ để lại cho cả hai, lấy tiền giúp bạn trai làm ăn. Cả hai lập kế để chinh phục các thiếu gia, tạo nên tình huống dở khóc, dở cười. Phim thu về hơn 211 tỉ đồng.

Phim "Đèn âm hồn" của đạo diễn Hoàng Nam, lấy cảm hứng từ "Chuyện người con gái Nam Xương". Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên: Diễm Trang, Tuấn Anh, Phú Thịnh, Hoàng Kim Ngọc, Tuấn Mõ, Hải Anh, Đình Khang, Hạo Khang...

Tác phẩm có ưu điểm về bối cảnh, góc quay, sự đầu tư chăm chút, tỉ mỉ của đạo diễn. Tuy nhiên, phim cũng bị hạn chế về kịch bản, diễn xuất của nam chính chưa thuyết phục khán giả. Bù lại, phần diễn của Hoàng Kim Ngọc và Tuấn Mõ tung hứng ăn ý, tạo được sức hút nhất trong phim. "Đèn âm hồn" thu về hơn 105 tỉ đồng.

Phim "Nhà gia tiên" của đạo diễn Huỳnh Lập, kể về Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi đóng) - một nhà sáng tạo nội dung gen Z, quyết định về lại căn nhà thờ tổ tiên mà gia đình cô đang sinh sống để cùng người bạn thân tạo nên những video clip "triệu view" trên mạng xã hội.

Phim “Nhà gia tiên”

Mất kết nối với gia đình, không tin vào chuyện tâm linh, chịu đựng sự "trọng nam khinh nữ" từ nhỏ, Mỹ Tiên bắt đầu thay đổi từ khi bất ngờ phát hiện hồn ma Gia Minh (Huỳnh Lập đóng) - người anh trai đã chết từ 10 năm trước, vẫn ở trong nhà. Với dàn diễn viên gồm trẻ lẫn gạo cội: Huỳnh Lập, Phương Mỹ Chi, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Huỳnh Đông, Puka… Phim thu về hơn 242 tỉ đồng.

Phim "Quỷ nhập tràng" của đạo diễn Pom Nguyễn, lấy cảm hứng từ truyền thuyết kinh dị "người chết sống lại", kể câu chuyện ly kỳ diễn ra tại ngôi làng nhỏ ở vùng núi u linh. Nơi đây, người dân sống bằng nghề mai táng, dù nghèo khó nhưng khá yên ổn. Một ngày, cuộc sống của vợ chồng Quang (Quang Tuấn đóng) và Như (Khả Như đóng) trở nên xáo động khi phát hiện cỗ quan tài vô chủ trong mảnh đất nhà mình.

Tình tiết phim liên quan đến câu chuyện có thật về người đàn ông ôm xác vợ ngủ gần 2 thập kỷ ở Quảng Nam. Ngoài Quang Tuấn và Khả Như, phim còn quy tụ các diễn viên: Hoàng Mèo, NSND Thanh Nam, Vân Dung, NSƯT Phú Đôn..., phim thu về hơn 149 tỉ đồng.

"Theo những người trong cuộc, số lượng phim doanh thu ấn tượng đang ngày càng tăng cho thấy sự phát triển của thị trường, tạo kỳ vọng bứt phá cho tương lai gần.

Các phim doanh thu cao trong năm còn có: "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của đạo diễn Victor Vũ thu về hơn 248 tỉ đồng; "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của đạo diễn Lý Hải thu về hơn 231 tỉ đồng; "Mang mẹ đi bỏ" của đạo diễn Mo Hong-jin thu về hơn 171 tỉ đồng; "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" của đạo diễn Nhật Trung thu về hơn 101 tỉ đồng.



