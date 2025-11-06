Đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025

Như vậy, còn gần 20 ngày để bạn đọc thực hiện quyền đề cử, giúp cho Ban Tổ chức mùa giải năm nay chọn được những nghệ sĩ, tác phẩm xứng đáng vào vòng đề cử để tranh Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025.

Các văn nghệ sĩ tham gia chương trình Giao lưu nghệ thuật khởi động Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 (Ảnh: TẤN THẠNH)

Năm nay, Hội đồng Nghệ thuật do Tổng Biên tập Báo Người Lao Động quyết định thành lập đã chọn được danh sách gồm thành viên là những nghệ sĩ tên tuổi lớn đầu ngành, các nhà chuyên môn uy tín và công tác chuẩn bị cho những kỳ họp đã được lên kế hoạch. Ban Tổ chức và Hội đồng Nghệ thuật cũng sẽ xem xét trên cơ sở đề cử của bạn đọc để quyết định bao nhiêu hạng mục tiếp tục được đưa vào vòng bầu chọn. Bên cạnh đó, Tiểu ban xét Giải thưởng Văn hóa - nghệ thuật xuất sắc năm 2025 cũng đã được triển khai.

Giải Mai Vàng, do Báo Người Lao Động tổ chức, là giải thưởng thường niên do bạn đọc đề cử và bầu chọn dành cho những cá nhân, tập thể nghệ sĩ, tác phẩm, chương trình truyền hình diễn ra trong năm (từ tháng 12 năm trước đến hết tháng 11 năm sau) được công chúng, bạn đọc của báo yêu thích nhất.

Căn cứ thực tế hoạt động văn hóa - nghệ thuật trong năm và mức độ quan tâm của công chúng là bạn đọc Báo Người Lao Động, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 quyết định 16 hạng mục đề cử, gồm:

ÂM NHẠC:

1. Nam ca sĩ được yêu thích nhất

2. Nữ ca sĩ được yêu thích nhất

3. Nhóm hát được yêu thích nhất

4. Ca khúc được yêu thích nhất

5. MV (video ca nhạc) được yêu thích nhất

SÂN KHẤU

6. Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất

7. Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất

8. Diễn viên hài được yêu thích nhất

9. Vở diễn sân khấu được yêu thích nhất

10. Vở diễn, chương trình nghệ thuật chính luận được yêu thích nhất

ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH

11. Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất

12. Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất

13. Phim truyền hình được yêu thích nhất

14. Phim điện ảnh được yêu thích nhất

CHƯƠNG TRÌNH

15. Người dẫn chương trình (MC) được yêu thích nhất

16. Chương trình truyền hình - nền tảng số được yêu thích nhất.

Vòng đề cử Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 diễn ra trên các phương tiện: Báo Người Lao Động điện tử (nld.com.vn), trang web Mai Vàng (maivang.nld.com.vn) và Facebook Mai Vàng kết nối. Bạn đọc truy cập Báo Người Lao Động điện tử (nld.com.vn) hoặc trang web Mai Vàng (maivang.nld.com.vn) để đề cử. Bạn đọc tham gia đề cử chỉ điền thông tin theo hướng dẫn.

Vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 10-12-2025 đến hết ngày 22-1-2026. Ban Tổ chức căn cứ thực tế bầu chọn của bạn đọc ở mỗi hạng mục, cùng với Hội đồng Nghệ thuật bỏ phiếu bầu chọn vào tốp 5 (thứ tự từ 01-05) ứng viên để lấy kết quả.

Nếu kết quả bầu chọn của bạn đọc trùng hợp với Hội đồng Nghệ thuật thì lấy kết quả đó làm kết quả công bố. Trường hợp có độ chênh lệch lớn, Ban Tổ chức xin ý kiến Ban Chỉ đạo và Hội đồng Nghệ thuật quyết định.

Ngoài 16 hạng mục nêu trên, Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 còn có các giải thưởng:

- Giải thưởng "Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng" và "Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025".

- Giải thưởng "Tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc năm 2025" (gồm 3 lĩnh vực Văn học, Hội họa và Nhiếp ảnh).

- Giải thưởng "Chương trình nghệ thuật góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt".

Các giải thưởng này không tổ chức bầu chọn, mà sẽ được chuyển cho các hội chuyên ngành có ý kiến trước khi đưa ra Hội đồng Nghệ thuật xem xét.

Kết quả cuối cùng sẽ do Ban Biên tập - Ban Chỉ đạo Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 quyết định.

Hướng dẫn đề cử Hình thức đề cử năm nay vẫn giống như năm trước, bạn đọc phải đăng ký tài khoản trên Báo Người Lao Động mới có thể gửi phiếu đề cử được. Bạn đọc truy cập địa chỉ https://maivang.nld.com.vn hoặc nhấn vào banner "Mời bạn đọc Đề cử Giải Mai Vàng 2025" trên trang chủ Báo Người Lao Động (nld.com.vn) và đăng nhập (nếu đã có tài khoản trên Báo Người Lao Động, nếu quên mật khẩu thì nhấn nút "Quên mật khẩu" để đặt lại) hoặc đăng ký tài khoản (nếu chưa có) để tham gia đề cử. Để gửi phiếu đề cử, cần phải có ít nhất 5 điểm (tương ứng 5.000 đồng) trong tài khoản. Bạn đọc có thể lựa chọn nạp điểm bằng cách nhấn nút "Nạp thêm điểm" và lựa chọn theo các gói có sẵn hoặc tùy ý nhập số điểm mà mình muốn nạp vào tài khoản, rồi làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình. Ở bước lựa chọn hình thức thanh toán, hãy chọn ví MoMo, Zalopay, Internet Banking qua cổng NAPAS hoặc thanh toán qua hình thức quét mã QR bằng cách chọn cổng Ngân Lượng để thanh toán. Sau khi đã có ít nhất 5 điểm trong tài khoản, hãy chọn hạng mục mà mình muốn đề cử và nhập tên nghệ sĩ, tác phẩm hoặc chương trình mà mình yêu thích. Rồi nhập số dự đoán là tổng số phiếu tham gia đề cử mà bạn tự dự đoán (số dự đoán để xét trúng thưởng cho bạn đọc) rồi nhấn nút "Gửi phiếu đề cử" để gửi phiếu.

Có thể "bật mí" trước với bạn đọc những nghệ danh vừa lạ vừa quen xuất hiện trong vòng đề cử năm 2025. Hạng mục cá nhân: Bùi Công Nam, Soobin Hoàng Sơn, Tăng Phúc, S.T Sơn Thạch, Quang Hùng MasterD, Dương Dominic, Jun Phạm, Rhyder, (S) TRONG Trọng Hiếu, Gemini Hùng Huỳnh, Thanh Duy, Nguyễn Hùng, Kay Trần, Hiếu Thứ Hai, Duy Khánh Zhou Zhou, Erik, Neko Lê, Quốc Thiên, Sơn Tùng M-TP, Captainboy, Đức Phúc… Nữ ca sĩ: Trang Pháp, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Tóc Tiên, Thiều Bảo Trâm, Bùi Lan Hương, LyHan, Mỹ Tâm, Nhật Kim Anh, Phùng Khánh Linh, Dương Hoàng Yến, Juky San, Bích Phương… Nam và Nữ diễn viên sân khấu: Kim Tử Long, Vũ Luân, Hoàng Hải, Trọng Nhân, Nguyễn Hùng Vương, BB Trần, Trương Hạ, Võ Minh Lâm, Quang Thảo, Thành Khôn...; Tú Sương, Lâm Vỹ Dạ, Bình Tinh, Quế Trân, Việt Hương, Võ Ngọc Quyền, Vân Hà, Mỹ Uyên, Hạnh Thúy… Diễn viên hài: Minh Nhí, Quốc Thịnh, Tự Long, BB Trần, Duy Khánh Zhou Zhou, Việt Hương, Đình Toàn, Chánh Trực, Dũng Nhí, Bảo Bảo, Lê Nam... Nam và Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình: Steven Nguyễn, Võ Cảnh, Lê Hoàng Long, Nguyễn Phương Nam, Nguyễn Đình Khang, Lâm Thanh Nhã, Trần Gia Huy, Liên Bỉnh Phát, Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Lê Hạ Anh, Marando, Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng, Trần Quốc Anh, Nhan Phúc Vinh, Cao Minh Đạt, Thúy Anh, Đinh Ngọc Diệp, Bích Ngọc, Đàm Phương Linh, Việt Hương, Ngọc Xuân… Người dẫn chương trình (MC): Vũ Mạnh Cường, Anh Tuấn, Trấn Thành, Duy Khánh Zhou Zhou, Bạch Công Khanh, Đại Nghĩa, Đình Toàn… Ca khúc được yêu thích nhất: "Mãi là người Việt Nam", "Người Việt", "Không thời gian", "Kho báu", "Bầu trời này có em", "Còn gì đẹp hơn", "Nhẹ tựa làn sương", "Những ngày trời bao la", "Mất kết nối", "Dancing in the dark", "Tiến hay lùi", "Sơn Thủy khúc", "Bắc Bling", "Lockdown", "Đừng chờ anh nữa"… Nhóm hát: Nhà Chín Muồi, BOF, MOPIUS, Nhà Xương Rồng, LUNAS, Nhà Trẻ, Nhà Sao Sáng, Sx7, 365, Gia tộc 33 anh tài. Hạng mục vở diễn: "Câu thơ yên ngựa", "Hàn Mặc Tử", "Nơi kết thúc bắt đầu", "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo", "Ghen", "Một cuộc chiến khác", "Gánh cỏ sông Hàn", "Rồi 30 năm sau", "Lôi Vũ - Giai điệu tội lỗi"… Vở diễn và chương trình nghệ thuật chính luận: "Đồng chí", "Cánh đồng rực lửa", "Tiếng hò sông Hậu", chương trình ca nhạc Concert "Tổ quốc trong tim", "Sâu đêm", "Cuộc đoàn tụ cảm xúc"… MV ca nhạc: "Sơn Thủy khúc", "Dancing in the dark", "Nhẹ tựa khói sương", "Si", "Kho báu", "Giữ anh cho ngày hôm qua", "Bắc Bling", "Sau cơn suy", "Những ngày trời bao la", "Bầu trời này có em", "Mãi là người Việt Nam", "Người Việt", "Không thời gian", "Còn gì đẹp hơn thế", "Mục hạ vô nhân", "Nỗi đau giữa hòa bình"… Phim điện ảnh: "Mưa đỏ", "Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu", "Tử chiến trên không", "Nhà gia tiên", "Tay anh giữ một vì sao". Phim truyền hình: "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi", "Hạnh phúc bị đánh cắp", "Duyên", "Bác sĩ tha hương", "Chiếc vòng ngọc bích", "Gió ngang khoảng trời xanh", "Mẹ biển". Chương trình truyền hình - nền tảng số: "Gia đình ha ha", "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chiến sĩ quả cảm", "Tân binh toàn năng 2025", "Anh trai say hi", "Bố ơi mình đi đâu thế", "Chị đẹp đạp gió 2024", "Xuân hạ thu đông mùa 3", "2 ngày 1 đêm", "Mái ấm gia đình Việt", "Em xinh say hi".



