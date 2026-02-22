Trúng độc đắc 20 tỉ đồng, một người ở TPHCM gây bất ngờ với cách đổi thưởng

Chiều 22-2 (mùng 6 Tết), trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, chị Hà Tô Phương Lan – chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh đã chia sẻ thông tin về cách đổi thưởng của một khách hàng trúng độc đắc 20 tỉ đồng.

Chị Phương Lan vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc 10 vé Bình Dương. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Theo đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 20-2, giải độc đắc (dãy số 464716) được xác định trúng tại TPHCM.

Tuy nhiên, đến chiều mùng 6 Tết, một khách hàng ở phường Tân Uyên, TPHCM đã liên hệ với đại lý vé số Lan Hùng Tú để nơi đây mang 20 tỉ đồng đến tận nhà đổi thưởng cho vị khách may mắn.

Thông tin chia sẻ của chị Phương Lan đã nhận về hàng trăm lượt thích và bình luận. Trong đó, nhiều người tỏ ra bất ngờ với cách chủ nhân may mắn đổi thưởng ở một nơi rất xa với nơi cư ngụ của mình.

Tuy nhiên, theo nhiều đại lý vé số, thời gian gần đây, việc khách hàng ở tỉnh này trúng độc đắc rồi liên hệ với đại lý vé số ở tỉnh kia đến tận nhà đổi thưởng là việc bình thường. Thậm chí, có khách hàng còn gọi điện yêu cầu đại lý vé số mang tiền tỉ đến nhà đổi thưởng lúc nửa đêm.