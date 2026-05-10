Xổ số miền Nam: Liên tục xuất hiện nguyên cây 160 vé trúng 39,2 tỉ đồng

Trưa 10-5, các đại lý vé số đã tìm ra nơi phân phối trúng giải độc đắc và giải an ủi nguyên cây 160 vé số thuộc xổ số miền Nam.

Nguyên cây 160 vé TPHCM trúng giải độc đắc và an ủi đã tìm ra nơi phân phối vào trưa 10-5. Ảnh: ĐLVS Tiến Thu

Theo đó, vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 9-5, giải độc đắc (dãy số 063178) và giải an ủi nguyên cây 160 (gồm 16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải an ủi) trị giá 39,2 tỉ đồng được xác định do đại lý vé số Tiến Thu ở phường Vĩnh Tân, TPHCM phân phối.

Việc giải độc đắc và giải an ủi liên tiếp lộ diện nơi trúng nguyên cây 160 vé khiến nhiều khách hàng và các đại lý tỏ ra bất ngờ lẫn phấn khích.

Bởi lẽ, vào ngày 2-5, vé số Bình Phước, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 023315) và giải an ủi được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán trúng nguyên cây gồm 160 vé (trong đó gồm 16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải an ủi) là đại lý vé số Thanh Khoa ở phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đặc biệt, đến ngày 7-5, vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều cùng ngày, nguyên cây 160 vé tiếp tục trúng giải độc đắc và giải an ủi tại xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Cùng mở thưởng trong ngày 7-5, giải độc đắc và giải an ủi 160 vé của vé số Tây Ninh đã "nổ" tại đại lý vé số Như Quỳnh ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Xổ số miền Nam liên tục tìm ra nơi phân phối 160 vé trúng giải độc đắc và an ủi. Ảnh: ĐLVS Thanh Sơn, ĐLVS Như Quỳnh, ĐLVS Thanh

Trong khi đó, nguyên cây 160 vé An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận cũng lộ diện tại đại lý vé số Thanh Sơn ở xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.