Trúng độc đắc xổ số miền Nam, nhiều người ở TPHCM, Vĩnh Long, Đồng Tháp nhận ngay tiền mặt

Chiều 2-5, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về việc nhiều khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 3 đài thuộc xổ số miền Nam.

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 1-5, giải độc đắc (dãy số 405967) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng bằng tiền mặt cho những khách hàng trúng giải độc đắc 7 vé Vĩnh Long là một đại lý vé số ở phường Khánh Hội, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 100230) của vé số Bình Dương được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải độc đắc 9 vé Bình Dương là đại lý vé số Như Quỳnh và đại lý vé số Tươi Tốt ở tỉnh Đồng Tháp.

Vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 30-4, giải độc đắc (dãy số 561565) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Bình Thuận là đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Đến chiều 2-5, thêm một khách hàng trúng giải độc đắc 2 vé Bình Thuận đã liên hệ đổi thưởng tại đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

"Khách yêu cần nhận thưởng bằng tiền mặt" – anh Huỳnh Phong Phú, chủ đại lý vé số Phú Vinh, chia sẻ trên trang Facebook của đại lý mình.

Hiện, vẫn còn 13 vé Bình Thuận trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.