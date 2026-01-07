"Ông trùm" Chen Zhi đã bị bắt và trục xuất về Trung Quốc?

Theo Cambodia–China Times ngày 7-1, ông Chen Zhi, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Prince Group, đã bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ và trục xuất về Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.

Cambodia–China Times là trang tin được Bộ Thông tin Campuchia cấp phép hoạt động. Thông tin ông Chen Zhi bị bắt đã được nhiều trang tin có độ tin cậy khác của Campuchia dẫn lại, bao gồm Kiripost, Phnom Penh Post.

Chen Zhi, người sáng lập kiêm chủ tịch của Prince Group, được cho là đã bị bắt tại Campuchia và bị trục xuất về Trung Quốc. Ảnh: Kiripost

Tờ The Phnom Penh Post đưa tin một nguồn tin giấu tên từ chính phủ Campuchia đã xác nhận thông tin trên.

Cũng theo Phnom Penh Post, ông Chea Thyrith, người phát ngôn Thượng viện Campuchia, cho biết ông không thể bình luận về vụ việc cụ thể. Tuy nhiên, trước đó ông đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội với nội dung bất kỳ cá nhân nào vi phạm pháp luật cũng không thể đứng ngoài vòng pháp luật, “bất kể người đó ở cương vị nào”.

Trong khi đó, theo Kiripost, người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Campuchia, ông Chhay Kim Khoeun, chưa phản hồi yêu cầu bình luận, còn người phát ngôn chính phủ Pen Bona chuyển câu hỏi sang Bộ Nội vụ.

Ông Vincent Chen Zhi, 39 tuổi, sinh ra tại tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc. Trước khi sang Campuchia sau năm 2010, ông từng làm việc trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến Trung Quốc. Tại Campuchia, ông nhanh chóng tham gia thị trường bất động sản và thành lập Prince Group vào năm 2015. Năm 2014, ông Chen nhập quốc tịch Campuchia.

Các cơ quan chức năng Mỹ cáo buộc ông Chen là người đứng sau một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, với tổng số tiền liên quan ước tính vượt 10 tỉ USD.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Chen bị cáo buộc tổ chức và điều hành nhiều “khu lừa đảo” tại Campuchia, nơi các nạn nhân đến từ nhiều nơi khắp thế giới bị chiếm đoạt hàng tỉ USD thông qua các hình thức lừa đảo trực tuyến, chủ yếu bằng tiền điện tử.

Trong quá trình điều tra, giới chức Mỹ đã thu giữ khoảng 14 tỉ USD tiền bitcoin được cho là có liên quan đến các hoạt động phạm pháp của ông Chen. Đây được xem là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.

Prince Group từng được biết đến là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, khách sạn, tài chính và thương mại điện tử. Tuy nhiên, theo cáo buộc từ phía Mỹ, tập đoàn này bị xếp vào diện tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, với mạng lưới hoạt động trải rộng tại hơn 30 quốc gia.

Một số nguồn tin cho rằng khu công viên công nghệ do Prince Group vận hành tại Sihanoukville thực chất là cơ sở khép kín, được bảo vệ nghiêm ngặt bằng tường cao và dây thép gai, nơi nhiều người bị dụ dỗ bằng các lời mời việc làm giả và buộc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của nhiều quốc gia tiếp tục phối hợp điều tra.