Trung Quốc đẩy mạnh thu hút nhân tài

Cô Vaishnavi Srinivasagopalan, một chuyên gia công nghệ thông tin Ấn Độ từng làm việc cả ở Ấn Độ và Mỹ, đang tìm kiếm cơ hội tại Trung Quốc sau khi nước này triển khai chương trình thị thực loại K mới vào tháng trước. Nằm trong nỗ lực ngày càng mở rộng của Trung Quốc nhằm bắt kịp Mỹ trong cuộc đua tìm kiếm nhân tài và công nghệ tiên tiến toàn cầu, thị thực K ra đời đúng lúc chương trình H-1B dành cho lao động có tay nghề của Mỹ đang bị siết chặt theo các chính sách nhập cư dưới thời Tổng thống Donald Trump, bao gồm tăng mức phí H-1B lên 100.000 USD cho người nộp mới.

Theo AP, thị thực K bổ sung cho các chương trình thị thực hiện có của Trung Quốc, bao gồm thị thực R dành cho chuyên gia nước ngoài, nhưng với yêu cầu nới lỏng hơn, chẳng hạn không đòi ứng viên phải có lời mời làm việc trước khi nộp hồ sơ. Bên cạnh nới lỏng thị thực, Bắc Kinh còn chi những khoản trợ cấp khổng lồ để hỗ trợ các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn và robot.

Một người nước ngoài tại sân bay ở TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc hôm 6-11 Ảnh: AP

Với tỉ lệ thất nghiệp của nhóm tuổi 16-24 (không tính sinh viên) ở mức gần 18%, chiến dịch thu hút thêm chuyên gia nước ngoài được cho là gây thêm áp lực cho giới trẻ Trung Quốc. Tuy nhiên, một bài bình luận gần đây đăng trên trang Shanghai Observer khẳng định việc thu hút nhân tài sẽ mang lại lợi ích cho nền kinh tế, bởi ở Trung Quốc vẫn đang tồn tại "khoảng trống và sự không tương xứng" giữa người tìm việc đủ tiêu chuẩn và nhu cầu nhân lực có kỹ năng.

Sau nhiều thập niên bị chảy máu chất xám, Trung Quốc những năm gần đây chứng kiến ngày càng nhiều chuyên gia, nhà khoa học… từ nước ngoài chuyển đến làm việc, bao gồm nhiều người gốc Hoa. Fei Su, kiến trúc sư chip tại hãng Intel (Mỹ), và Ming Zhou, một kỹ sư hàng đầu tại hãng phần mềm Altair (Mỹ), là 2 trong số những người nhận công việc giảng dạy ở Trung Quốc trong năm nay - theo AP.

Ông Edward Hu, Giám đốc di trú tại TP Thượng Hải của Công ty tư vấn Newland Chase, nhận định nhiều lao động có tay nghề ở Ấn Độ và Đông Nam Á quan tâm đến thị thực K. Tuy nhiên, người lao động nước ngoài đối mặt nhiều trở ngại ở Trung Quốc, trong đó dễ thấy nhất là rào cản ngôn ngữ. Là quốc gia 1,4 tỉ dân nhưng tính đến năm 2023, Trung Quốc chỉ có khoảng 711.000 lao động nước ngoài cư trú.



