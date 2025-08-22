HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Trung Quốc: Đứt cáp công trình cầu đường sắt bắc qua Hoàng Hà, nhiều người chết và mất tích

Hải Ngọc

(NLĐO) - 7 người thiệt mạng và 9 người khác mất tích khi một sợi cáp công trình bị đứt tại một cây cầu đang xây dựng trên sông Hoàng Hà ở Trung Quốc.

Tai nạn xảy ra trên đoạn Thanh Hải của tuyến đường sắt Tứ Xuyên - Thanh Hải vào khoảng 3 giờ sáng 22-8, theo tờ China Daily.

Theo Nhân dân Nhật báo, vào thời điểm xảy ra sự cố, có 15 công nhân xây dựng và một quản lý hiện trường của bộ phận dự án kỹ thuật đang làm việc. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Những hình ảnh được đăng trên trang web của Nhân dân Nhật báo cho thấy cây cầu đang xây dựng dở dang, phần giữa vẫn chưa hoàn thành, với hai tháp giàn giáo khổng lồ và nhiều cần cẩu bên cạnh.

Trung Quốc: Đứt cáp công trình cầu đường sắt bắc qua Hoàng Hà, nhiều người chết và mất tích - Ảnh 1.

Thi công cầu ở Trung Quốc. Ảnh minh họa: China Daily

Bộ Ứng phó tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã cử một tổ công tác đến hiện trường để chỉ đạo và phối hợp công tác cứu hộ, tập trung vào việc tìm kiếm những người rơi xuống sông.

Ngoài ra, bộ cũng khẳng định sẽ nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn để ngăn ngừa sự cố tương tự trong tương lai.

Cây cầu này nằm trên ranh giới giữa huyện Jianzha, châu tự trị dân tộc Tạng Hoàng Nam và huyện tự trị dân tộc Hồi Hualong, TP Hải Đông, tỉnh Thanh Hải. Đây là cầu đường sắt vòm giàn thép đầu tiên ở Trung Quốc bắc qua sông Hoàng Hà.

Theo truyền thông Trung Quốc, cây cầu trên tuyến đường sắt Tứ Xuyên – Thanh Hải là cầu đường sắt vòm giàn thép liên tục hai đường ray có khẩu độ lớn nhất thế giới.

Tháp cáp của cầu đã được hoàn thành vào ngày 14-6 vừa qua, với kế hoạch nối chúng lại trong tháng này.

Vào tháng 12 năm ngoái, 13 người đã mất tích sau một vụ sập hầm tại công trường xây dựng một tuyến đường sắt lớn ở TP Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc. Không có báo cáo nào về người sống sót.

Tin liên quan

Người dân Bangkok hoảng sợ vì rung chấn từ động đất ở Myanmar

(NLĐO) - Một trận động đất mạnh 5,4 độ xảy ra gần bờ biển phía Nam Myanmar vào sáng 21-8, có thể cảm nhận được tại một số khu vực ở Bangkok - Thái Lan.

Mỹ: Máy bay Boeing 737 gãy một phần cánh khi đang bay ở độ cao 12.000 m

(NLĐO) - Một phần cánh máy bay Boeing 737 của hãng Delta Air Lines bị gãy trước khi đáp xuống Texas - Mỹ.

Kịch tính cứu tàu Hải quân Mỹ bốc cháy ở cảng Nhật Bản

(NLĐO) - Một đám cháy đã bùng phát trên tàu USS New Orleans của Hải quân Mỹ đang neo đậu ngoài khơi tỉnh Okinawa - Nhật Bản chiều 20-8.

Trung Quốc cầu đường sắt đứt cáp
