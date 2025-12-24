Trung Quốc hứng đòn thuế mới từ ông Donald Trump

Chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố thông tin trên hôm 23-12. Trong thời gian chờ đợi, mức thuế ban đầu đối với chất bán dẫn nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ là 0 trong 18 tháng, theo hồ sơ từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR).

Các container ở cảng Los Angeles – Mỹ. Ảnh: AP

Theo đài CNBC, là một phần trong cuộc điều tra bắt đầu cách đây một năm, USTR phát hiện Trung Quốc có hành vi thương mại không công bằng trong ngành công nghệ bán dẫn.

USTR cho biết: "Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc đã nhắm đến ngành chất bán dẫn nhằm thống trị, đồng thời đã áp dụng các chính sách cùng hành vi phi thị trường ngày càng quyết liệt và toàn diện nhằm theo đuổi sự thống trị trong lĩnh vực này".

Quyết định trì hoãn các mức thuế mới ít nhất 18 tháng cho thấy chính quyền ông Donald Trump đang tìm cách làm dịu bất kỳ sự thù địch thương mại nào giữa Mỹ và Trung Quốc. Các mức thuế bổ sung cũng có thể trở thành quân bài mặc cả nếu các cuộc đàm phán giữa hai bên trong tương lai đổ vỡ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đó đã đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại hồi tháng 10, theo đó Mỹ cắt giảm một số mức thuế và Trung Quốc cho phép xuất khẩu kim loại đất hiếm.

Hồ sơ của USTR nêu rằng thuế quan sẽ tăng từ ngày 23-6-2027. Thông báo này là bước tiếp theo trong quy trình tập trung vào các chip cũ, vốn bắt đầu dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại.

Thời hạn áp thuế mới giúp thông tin rõ ràng hơn cho các công ty Mỹ khi những công ty này cho biết đang theo dõi sát sao tác động của thuế quan Mỹ đến hoạt động kinh doanh và chuỗi cung ứng của họ.

Các mức thuế này tách biệt với các khoản thuế khác mà chính quyền ông Donald Trump đe dọa áp lên chip nhập khẩu của Trung Quốc theo Mục 232 của Đạo luật thương mại.