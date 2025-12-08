HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Vừa kết thúc chuyến thăm, tổng thống Pháp dọa áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dọa áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc, chỉ vài ngày sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh.

Thông tin trên được công bố trong một cuộc phỏng vấn do tờ Les Echos đăng tải hôm 7-12.

Theo đó, ông Macron cảnh báo Trung Quốc sẽ bị áp thuế hàng hóa nếu không thực hiện các biện pháp giảm thặng dư thương mại khổng lồ với Liên minh châu Âu (EU).

“Tôi đã nói với họ rằng nếu họ không phản ứng, chúng ta, những người châu Âu, sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp mạnh mẽ trong những tháng tới. Các biện pháp như vậy có thể được mô phỏng dựa trên những bước đi của Mỹ, chẳng hạn như thuế quan đối với các sản phẩm của Trung Quốc” - ông Macron nói sau chuyến thăm Trung Quốc.

img

Ông Macron vừa có chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh. Ảnh: AP

Thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ - đã vượt quá 300 tỉ euro (350 tỉ USD) vào năm 2024, tờ Les Echos đưa tin.

Ông Macron lưu ý EU cần chấp nhận nhiều hơn đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc như một phần trong nỗ lực giảm thâm hụt thương mại.

“Chúng ta không thể lúc nào cũng nhập khẩu, các công ty Trung Quốc phải đến châu Âu. EU cần kết hợp bảo vệ các ngành dễ bị tổn thương nhất của mình, chẳng hạn như ngành công nghiệp ô tô, với việc thúc đẩy khả năng cạnh tranh” - ông Macron đề xuất. 

Trong khi đó, 27 thành viên EU không thể tự mình thiết lập chính sách thương mại, bao gồm cả thuế quan. Thay vào đó, Ủy ban châu Âu sẽ đại diện để làm việc này.

Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai của EU sau Đức, thừa nhận rằng việc đạt được sự đồng thuận trên toàn khối về vấn đề thuế quan đối với Trung Quốc là một thách thức.

“Đức vẫn chưa hoàn toàn đồng tình với lập trường của chúng tôi” - ông Macron nói. Ngoài ra, ông Macron cho rằng “Trung Quốc muốn xuyên thủng trái tim của mô hình công nghiệp và đổi mới sáng tạo châu Âu, vốn trước nay vẫn dựa trên máy công cụ và ô tô”.

“Chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ đã làm trầm trọng thêm vấn đề đối với EU vì Trung Quốc đang ‘ồ ạt’ chuyển hướng các sản phẩm ban đầu được dành cho Mỹ sang châu Âu. Hôm nay, chúng tôi đang bị kẹt ở giữa. Đây là vấn đề sống còn đối với ngành công nghiệp châu Âu” - ông Macron cảnh báo.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 57% đối với hàng hóa của Trung Quốc trong năm nay. Mức thuế này giảm xuống còn 47% theo một thỏa thuận giữa hai nước đạt được vào tháng 10.

Trung Quốc Pháp thương mại thuế quan
