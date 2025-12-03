U22 Việt Nam quyết thắng trận ra quân

Trận ra quân một giải đấu luôn là thử thách khó với nhiều đội bóng và tuyển U22 Việt Nam cần một khởi đầu suôn sẻ để hướng tới mục tiêu giành HCV bóng đá nam SEA Games 33.

"Ẩn số" U22 Lào

Đoàn quân HLV Kim Sang-sik nằm ở bảng B, cùng Lào và Malaysia. Đây cũng là 2 đội bóng từng chạm trán chiến lược gia Hàn Quốc ở vòng loại Asian Cup 2027. Ở bảng đấu này, U22 Lào bị đánh giá thấp, khó có cơ hội tiến sâu vào giải đấu. Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ và đội giành chiến thắng ngày ra quân giải đấu sẽ có nhiều thuận lợi trong cuộc đua giành suất tham dự vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

U22 Lào mang đến SEA Games 33 dàn tuyển thủ trẻ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia từng thi đấu vòng loại Asian Cup 2027. Kinh nghiệm thực chiến ở sân chơi hàng đầu châu lục giúp đội bóng trẻ xứ "triệu voi" trưởng thành nhanh chóng, tiến bộ vượt bậc.

Bên cạnh đó, đoàn quân HLV Ha Hyeok-jun đã quen thuộc với triết lý, phong cách thi đấu của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Điều này được thể hiện thông qua kết quả ở 2 lần chạm trán tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong màn so tài giữa 2 đội trên sân Gò Đậu, thầy trò ông Ha Hyeok-jun thảm bại đến 5 bàn không gỡ trước tuyển Việt Nam. Nhưng ở màn tái đấu diễn ra trên sân nhà, tuyển Lào gây nhiều khó khăn khiến thầy trò ông Kim vất vả giành chiến thắng nhờ 2 pha lập công ở những phút cuối trận.

Vì vậy, mục tiêu thắng đậm U22 Lào trong lượt trận đầu tiên bảng B bóng đá nam SEA Games 33 là nhiệm vụ không dễ dàng đối với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, nếu vượt qua thử thách này, đoàn quân HLV Kim Sang-sik sẽ cởi bỏ áp lực, tự tin hơn khi bước vào màn chạm trán U22 Malaysia để phân định ngôi vị nhất bảng đấu chung cuộc.

U22 Việt Nam đã có buổi tập luyện đầu tiên vào chiều 2-12 tại Thái Lan. (Ảnh: NGỌC LINH)

Cơ hội rà soát đội hình

U22 Việt Nam là một trong 3 ứng viên đua tranh HCV bóng đá nam SEA Games 33, bên cạnh chủ nhà Thái Lan và U22 Indonesia. Nòng cốt lực lượng của "những chiến binh sao vàng" là các tuyển thủ vừa đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng ở vòng loại.

Trong các dịp FIFA Days giai đoạn năm 2024-2025, đội tuyển trẻ bóng đá Việt Nam được tạo tối đa điều kiện rèn luyện, tập huấn, du đấu, cọ xát với các đối thủ mạnh ở châu lục. Thường xuyên "ăn tập" cùng nhau giúp các tuyển thủ U22 Việt Nam nắm bắt triết lý, đấu pháp chiến thuật của ban huấn luyện và "ăn ý" mỗi khi ra sân thi đấu.

Dù nắm trong tay hàng loạt tài năng của bóng đá Việt Nam nhưng HLV Kim sang-sik cũng chủ động sử dụng nhóm tuyển thủ có thời gian dài khoác áo tuyển U22 Việt Nam để hướng tới tấm HCV SEA Games 33. Chiến lược gia Hàn Quốc nổi tiếng với khả năng đọc vị trận đấu nhạy bén, xoay tua đội hình hợp lý, xoay chuyển thế trận chớp nhoáng.

Màn chạm trán U22 Lào cũng là cơ hội quý để nhà cầm quân người Hàn Quốc rà soát đội hình trước khi tạo nên bộ khung vững vàng để bước vào những trận đấu then chốt.

Ngoài nhiệm vụ thắng với cách biệt tỉ số lớn, U22 Việt Nam cũng cần bảo toàn lực lượng, hạn chế chấn thương để có thể cạnh tranh ngôi nhất bảng B với U22 Malaysia vào ngày 11-12.

Lúc 19 giờ ngày 3-12, chủ nhà Thái Lan cũng có trận ra quân giải đấu khi tiếp đón Timor Leste. Đây là cơ hội để đội bóng xứ chùa vàng giành 3 điểm đầu tiên trong hành trình tranh HCV SEA Games 33.



