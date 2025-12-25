HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM đã sẵn sàng

PHAN ANH - HUYỀN TRÂN - CAO HƯỜNG

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM được tin tưởng vận hành thông suốt, đồng bộ và chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu hoạt động

Ngày 24-12, đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM, phóng viên Báo Người Lao Động cảm nhận không khí khẩn trương chuẩn bị cho ngày vận hành chính thức, dự kiến 31-12.

Hoàn thiện hơn 80%

Xuất phát từ quyết tâm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân hiệu quả nhất, căn cứ từ Nghị định 118/2025, UBND TP HCM đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM. 

Theo quan sát, tại địa chỉ số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức này, không gian làm việc của cán bộ và khu vực phục vụ người dân được thiết kế theo hướng hiện đại, rộng rãi, thông thoáng.

Theo đó, các quầy tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được bố trí khoa học, thuận tiện cho việc tiếp nhận - xử lý - trả kết quả. Khu vực chờ được sắp xếp ghế ngồi, máy tính giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin. Ngoài ra, hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn đang được lắp đặt, hoàn thiện và vận hành thử.

Một cán bộ tại trung tâm cho biết máy móc, thiết bị gần như đã hoàn thiện đầy đủ, còn một số sở, ban, ngành do hiện phải xử lý thủ tục cho người dân nên ngày thứ sáu, sau khi kết thúc làm việc, thiết bị sẽ được chuyển tới.

Về tổng thể, trang thiết bị tại trung tâm đã hoàn thiện hơn 80%. Vị cán bộ khẳng định những hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện nhằm bảo đảm trung tâm vận hành thông suốt, đồng bộ và chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM đã sẵn sàng - Ảnh 1.

Bên trong Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM trong chiều 24-12 Ảnh: HUYỀN TRÂN

Rõ ràng các nhiệm vụ

Trước đó, để Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM hoạt động thông suốt, công tác chuẩn bị về hạ tầng, nhân sự được UBND TP HCM chuẩn bị kỹ lưỡng.

Các sở, ban, ngành được yêu cầu tổ chức, sắp xếp quy trình nội bộ để tiếp nhận hồ sơ do trung tâm chuyển đến, phân công thụ lý, giải quyết và chuyển kết quả về trung tâm để trả cho tổ chức, công dân hoặc chuyển đến địa chỉ theo yêu cầu.

Hết ngày 26-12, bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Ngày 27-12, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM tổ chức tập huấn và vận hành thử nghiệm...

Trung tâm Chuyển đổi số thành phố có nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; cấp đầy đủ tài khoản cho công chức, viên chức của trung tâm để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.

Về bố trí nhân sự làm việc, thành phố giao các sở, ban, ngành điều động nhân sự đến làm việc tại trung tâm bảo đảm về số lượng, chất lượng. Những trường hợp còn vướng mắc thì thực hiện biệt phái. Nhân sự được điều động, biệt phái đến tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả phải có chữ ký số cá nhân, tài khoản để tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.

Về xử lý đối với hồ sơ từng tiếp nhận tại bộ phận một cửa của sở, ban, ngành trước đây, đối với kết quả đang chờ trả cho tổ chức, công dân thì các sở, ban, ngành đóng gói, chuyển đơn vị chuyển phát chuyển cho trung tâm để tiếp tục trả.

Đối với hồ sơ đang trong quá trình giải quyết, các sở, ban, ngành tiếp tục thụ lý, giải quyết theo quy định; chuyển kết quả giải quyết qua đơn vị chuyển phát đến trung tâm để tiếp tục trả theo lịch hẹn.

Hồ sơ phát sinh do Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố tiếp nhận (trực tiếp, trực tuyến) thì thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Theo tìm hiểu, các đơn vị trong thành phố đang ráo riết cho công tác thực hiện nhiệm vụ tại trung tâm. Như tại BHXH TP HCM, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 24-12, đại diện đơn vị này thông tin đã chủ động chuẩn bị điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật để tham gia vận hành trung tâm.

Tại trung tâm, đơn vị sẽ thực hiện tiếp nhận 25 thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. "Khi thực hiện thủ tục liên quan BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, người dân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả tại một địa điểm tập trung, không phụ thuộc địa giới hành chính" - vị đại diện nói. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM đã sẵn sàng - Ảnh 2.

Công tác hoàn thiện các khâu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM đang được khẩn trương triển khai Ảnh: HUYỀN TRÂN

Hợp lý

Nhiều người dân khi được hỏi đều bày tỏ sự hào hứng chờ đợi thời điểm trung tâm đi vào hoạt động. Anh Bùi Quốc Huy, ngụ phường Linh Xuân, nhận xét vị trí của trung tâm có thể xa hơn trước kia đối với một số người nhưng sau khi sáp nhập Bình Dương và Vũng Tàu, việc đặt tại địa chỉ mới ở đây là hợp lý hơn cả vì đi từ phía nào đến cũng tiện.


