Thời sự

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM: Thân thiện từ cái nhìn đầu tiên

Tin - ảnh: Huyền Trân

(NLĐO) - Việc ứng dụng các giải pháp công nghệ tại trung tâm mang đến trải nghiệm hiện đại - nhanh chóng - tiện lợi khi người dân đến xử lý thủ tục.

Ngày 31-12, tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức, UBND TPHCM tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM gây ấn tượng với không gian sang trọng cùng hàng loạt giải pháp công nghệ hiện đại được ứng dụng nhằm phục vụ tốt nhất, nhanh chóng nhất, tiện lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

- Ảnh 1.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM có không gian khang trang với hàng loạt giải pháp công nghệ hiện đại.

Ở cả 2 tầng của trung tâm đều trang bị robot lễ tân để hỗ trợ chỉ dẫn vị trí quầy giao dịch cũng như cung cấp các thông tin cơ bản liên quan đến hành chính công. 

Qua đó tạo sự thân thiện từ cái nhìn đầu tiên với người dân và giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận vì đã có robot hỗ trợ tiếp dân. 

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Robot lễ tân tiếp đón và hướng dẫn người dân ngay khi vào trung tâm.

Cùng với với robot lễ tân là robot phục vụ với nhiệm vụ mang bánh kẹo, nước uống, khăn giấy và các hướng dẫn đã được chuẩn bị sẵn đến phục vụ người dân.

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.
- Ảnh 10.
- Ảnh 11.

Robot phục vụ mang bánh kẹo, nước uống, khăn giấy và các hướng dẫn đã được chuẩn bị sẵn để phục vụ người dân

- Ảnh 12.

Tình nguyện viên thích thú với robot phục vụ tại trung tâm.

Ngoài ra, trung tâm còn được trang bị robot lau sàn nhằm đảm bảo công tác vệ sinh.

Ông Nguyễn Hoàng Phong, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Pan - cung cấp giải pháp tự động hoá và làm sạch công nghiệp (đơn vị cung cấp robot lễ tân, robot phục vụ và robot lau sàn cho Trung tâm phục vụ hành chính công TPHCM) cảm nhận sự hứng thú của người dân với các ứng dụng, thiết bị công nghệ điển hình là robot. 

Ông Phong cho hay việc robot thay cán bộ phục vụ người dân không phải là câu chuyện mới nữa vì việc sử dụng robot đã bắt đầu được lan toả kể từ ngày 1-7. 

"Dù vậy, nhiều người tới đây vẫn có sự tò mò, hứng thú và tương tác với robot. Trong lúc ngồi chờ, họ bày tỏ sự quan tâm nhiều về các công nghệ hiện đại được ứng dụng, được trang bị tại đây" -  ông Nguyễn Hoàng Phong chia sẻ.

- Ảnh 13.

Robot lau sàn được trang bị nhằm đảm bảo công tác vệ sinh.

Một sự thú vị nữa, đó là các Kiosk thông minh toàn trình AI cho phép người dân tra cứu thủ tục, scan và nhập thông tin, giấy tờ tùy thân, lấy số thứ tự, kiểm tra tình trạng hồ sơ và định hướng quy trình thực hiện... chỉ trong vài thao tác chạm.

- Ảnh 14.
- Ảnh 15.
- Ảnh 16.
- Ảnh 17.

Anh Phạm Minh Triết, nhân viên chăm sóc khách hàng đại lý phân phối Kiosk AI khu vực miền Nam hướng dẫn người dân sử dụng Kiosk AI.

Hướng dẫn người dân sử dụng Kiosk AI tại trung tâm sáng 31-12, anh Phạm Minh Triết, nhân viên chăm sóc khách hàng đại lý phân phối Kiosk AI khu vực miền Nam, cho biết ở Kiosk AI này người dân có thể chọn lấy số hoặc chọn thủ tục cần thao tác và nộp hồ sơ nhằm rút ngắn thời gian và quy trình giải quyết thủ tục.

"Người dân hoàn toàn có thể thao tác nộp thủ tục, làm việc trực tiếp trên Kiosk và sau khi thực hiện sẽ chỉ cần nhận số để chờ trả kết quả tại quầy. Khi đó người dân chỉ cần cầm số đó đến quầy để cán bộ thông báo nhận kết quả trong ngày hay hẹn ngày đến lấy. Qua đó quá trình giải quyết thủ tục có thể giảm thiểu từ 10 phút xuống chỉ còn 1 - 2 phút tùy thao tác và loại thủ tục đó xử lý nhanh hay chậm"- anh Triết thông tin. 

- Ảnh 18.
- Ảnh 19.

Người dân sử dụng các Kiosk AI tại trung tâm.

Trung tâm cũng đặc biệt bố trí khu vực máy tính dùng chung cho với đầy đủ thiết bị, kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trang bị sẵn máy in, máy scan miễn phí... Qua đó, hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ điện tử, tra cứu thông tin hoặc hoàn thiện các thủ tục, văn bản, giấy tờ còn thiếu ngay tại chỗ. 

Tại khu vực này luôn có đội ngũ hỗ trợ thường xuyên túc trực để hướng dẫn người dân, nhất là người lớn tuổi, lần đầu tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

- Ảnh 20.

Khu vực máy tính dùng chung cho người dân với đầy đủ thiết bị, kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trang bị sẵn máy in, máy scan... . Bên cạnh còn có bánh kẹo cho người dân sử dụng trong quá trình chờ đợi và sổ góp ý.

- Ảnh 21.
- Ảnh 22.
- Ảnh 23.
- Ảnh 24.

Người dân sử dụng máy tính dùng chung tại trung tâm phục vụ việc xử lý thủ tục.

- Ảnh 25.
- Ảnh 26.

Cán bộ hỗ trợ người dân sử dụng máy tính dùng chung trong việc tra cứu, thực hiện các thủ tục.

Phía trên các quầy làm việc được trung tâm trang bị hệ thống màn hình điện tử hiển thị số thứ tự và thông tin hướng dẫn được cập nhật liên tục, công khai, minh bạch.

- Ảnh 27.

Wifi miễn phí được trang bị phủ sóng toàn bộ trung tâm giúp người dân dễ dàng truy cập các cổng dịch vụ công, tải hồ sơ, văn bản cần thiết.

Bên cạnh đó, tại đây còn trang bị wifi miễn phí phủ sóng toàn bộ trung tâm giúp người dân dễ dàng truy cập các cổng dịch vụ công, tải hồ sơ, văn bản cần thiết trong quá trình thực hiện xử lý thủ tục khi đến trung tâm. 

Mã QR kết nối wifi được dán tại các vị trí dễ thấy nhất, cụ thể là trên các cột để người dân dễ dàng kết nối nhanh ngay khi đến trung tâm.

