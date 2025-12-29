Robot đón khách trong ngày đầu Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM vận hành

Sáng 29-12, hàng trăm lượt người đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM (số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức) để làm các thủ tục hành chính. Đây cũng là ngày đầu tiên đơn vị này đi vào vận hành.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM trong ngày đầu hoạt động

Nhanh chóng, thuận tiện

Mặc dù 7 giờ 30 Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM mới bắt đầu tiếp nhận hồ sơ nhưng từ sáng sớm, lãnh đạo và công chức đã có mặt để hoàn tất công tác chuẩn bị.

Lãnh đạo Văn phòng UBND TPHCM và đại diện Ban Giám đốc các sở, ngành cũng có mặt tại đây để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Công chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM tất bật chuẩn bị đón người dân

Anh Võ Trường Đạt (phường Gia Định) cho biết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo anh, việc thực hiện thủ tục tại Trung tâm không khác so với việc thực hiện tại Sở Tài chính trước đây.

"Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ từ trước thì đến đây giải quyết rất nhanh, không tốn nhiều thời gian chờ đợi" - anh Đạt chia sẻ.

Anh Võ Trường Đạt làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM trong sáng 29-12

Anh Võ Trường Đạt cũng bày tỏ sự hài lòng khi trụ sở của tung tâm rất khang trang, hiện đại.

"Nhân viên làm việc tại đây rất nhiệt tình, thân thiện. Từ khi vào cổng đã có bảo vệ hướng dẫn chỗ để xe, tình nguyện viên hướng dẫn bấm số và dẫn đến tận quầy làm thủ tục" - anh Đạt kể.

Đảm bảo mọi người dân đều hài lòng khi ra về

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM đã bố trí 61 công chức làm việc tại đây để tiếp nhận, xử lý hồ sơ của người dân, doanh nghiệp. Sáng cùng ngày, Đoàn Thanh niên phường Thủ Đức cũng cử hơn 10 tình nguyện viên đến trung tâm để hỗ trợ.

Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM, cho biết trong buổi sáng đầu tiên, các bộ phận hoạt động cơ bản suôn sẻ, đáp ứng được các yêu cầu đề ra. Chất lượng hoạt động của trung tâm sẽ tiếp tục được nâng cao trong những ngày tới.

Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM, kiểm tra hoạt động của đơn vị

Theo ông Dương Văn Thơm, Ban Giám đốc Trung tâm, đã quán triệt đội ngũ công chức làm việc tại đây phải đúng giờ, tuân thủ đúng quy trình vận hành trên hệ thống công nghệ thông tin, quy trình thực hiện hồ sơ phi địa giới hành chính.

Trung tâm bám sát theo phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đảm bảo người dân khi đến đây đều hài lòng khi ra về.

Tình nguyện viên hướng dẫn người dân làm thủ tục

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM yêu cầu nếu người dân nộp trực tiếp thì hồ sơ phải được công chức kiểm tra kỹ lưỡng và có giấy hẹn thời gian trả kết quả. Đối với hồ sơ làm trực tuyến thì người dân phải nhận được tin nhắn thông báo hồ sơ đã được tiếp nhận thành công rồi mới ra về. Ông Dương Văn Thơm khẳng định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM, không có chuyện công chức nói "để hồ sơ đó cháu kiểm tra sau".

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM trang bị robot để hỗ trợ người dân

Công chức hướng dẫn người dân làm thủ tục

Nhiều trang thiết bị hiện đại được đưa vào sử dụng

Trung tâm hiện đại, khang trang, sạch đẹp



