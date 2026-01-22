HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM muốn trở thành cửa ngõ tài chính mới của ASEAN

Thái Phương

(NLĐO) – Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM hướng tới trở thành cửa ngõ của khu vực trong thu hút dòng vốn quốc tế dài hạn.

Ngày 22-1, thông tin từ Sở Ngoại vụ TPHCM cho biết, trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos - Klosters, Thụy Sĩ, đoàn công tác của TPHCM do Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh làm trưởng đoàn đã tổ chức chuỗi hoạt động bên lề quan trọng. 

Các hoạt động nhằm tăng cường đối thoại, kết nối và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. 

Liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCM), đoàn công tác đã trao đổi với Tập đoàn Binance về định hướng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính số, tài sản số, đào tạo, bảo mật thông tin và phòng chống rửa tiền. Hướng tới nghiên cứu các cơ chế thử nghiệm chính sách phù hợp với khuôn khổ pháp lý của Việt Nam.

Đồng thời, lãnh đạo thành phố TPHCM còn làm việc với thành phố Lugano (Thụy Sĩ) về kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái tài sản số, tiền mã hóa dựa trên khung pháp lý hoàn thiện và hợp tác công – tư. Qua đó thống nhất tiếp tục tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm thông qua đầu mối Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR) và VIFC-HCM.

Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM hướng tới cửa ngõ tài chính mới của ASEAN - Ảnh 2.

Đoàn công tác của TPHCM làm việc song phương với hàng loạt đối tác quốc tế uy tín nhằm trao đổi các định hướng hợp tác thực chất, gắn với ưu tiên phát triển dài hạn của thành phố

Tại Chương trình Tiệc trưa làm việc trong khuôn khổ các hoạt động bên lề của Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh giới thiệu định hướng xây dựng VIFC-HCM trong bối cảnh cạnh tranh và liên kết sâu rộng giữa các trung tâm tài chính trên thế giới. 

Đồng thời, chia sẻ tầm nhìn chiến lược, định hướng chính sách và các ưu tiên phát triển của thành phố trong việc hình thành hệ sinh thái tài chính - công nghệ hiện đại, minh bạch và hội nhập, trong đó khoa học - công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và fintech được xác định là những trụ cột then chốt. TPHCM cam kết nỗ lực thực hiện bằng chương trình hành động cụ thể, đồng hành cùng các đối tác kiến tạo thể chế trong xây dựng và vận hành VIFC-HCM.  

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam mới đây, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu chậm nhất ngày 9-2 tới sẽ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, đồng thời ra mắt Trung tâm Trọng tài Quốc tế và Toà án chuyên biệt.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, thông tin VIFC-HCMC định hướng trở thành một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại với cơ chế thử nghiệm (sandbox) hợp pháp hóa các sản phẩm mới như fintech, tài sản số và tài sản xuyên biên giới. 

Đồng thời huy động vốn cho cơ sở hạ tầng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. Ba trụ cột của VIFM-HCMC tập trung huy động và phân bổ vốn cho cơ sở hạ tầng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; nâng cấp các tiêu chuẩn thị trường phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM hướng tới cửa ngõ tài chính mới của ASEAN - Ảnh 3.

Hiện, VIFC-HCMC kêu gọi dòng vốn đầu tư từ các định chế tài chính, nhà tài trợ hạ tầng, đối tác công nghệ, trường đại học và các chuyên gia hàng đầu trên thế giới

"Đóng vai trò là cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường toàn cầu và cho nguồn vốn dàn hạn đi vào Việt Nam, VIFC-HCMC được định vị "đi sau nhưng khác biệt" - cạnh tranh bằng thị trường ngách và chất lượng thể chế. Hướng tới mô hình trung tâm tài chính lai (hybrid) kết nối giữa tài chính truyền thống, tài chính tập trung và kinh tế On-chain (các giao dịch và hoạt động được thực hiện và ghi nhận trực tiếp trên blockchain). Trung tâm mở ra cơ hội thu hút vốn quốc tế dài hạn; xây dựng các sàn giao dịch chuyên biệt; mục tiêu trở thành cửa ngõ tài chính mới của ASEAN" – ông Huân nói.



TPHCM Trung tâm tài chính trung tâm tài chính quốc tế tphcm trung tâm tài chính quốc tế VIFC-HCM
