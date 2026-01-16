Thủ tướng "chốt" thời điểm ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM

Chậm nhất ngày 9-2 ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM, đồng thời ra mắt Trung tâm Trọng tài quốc tế và Tòa án chuyên biệt. Đó là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi kết luận phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo), chiều 16-1. Phiên họp có sự tham dự của lãnh đạo ban, bộ ngành Trung ương, lãnh đạo TPHCM và TP Đà Nẵng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là việc mới, song với phương châm "không cầu toàn, không nóng vội, không bỏ lỡ cơ hội", và "vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần". Thời gian qua, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai, đạt một số kết quả quan trọng bước đầu.

Thủ tướng đánh giá cao khi TPHCM và TP Đà Nẵng đã nỗ lực triển khai các kết luận, chỉ đạo, nghị quyết, nghị định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, trụ sở, các điều kiện hoạt động khác của Trung tâm Tài chính quốc tế.

Nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm về Trung tâm Tài chính quốc tế, Thủ tướng nêu rõ cần lấy thể chế làm đột phá, coi đây là cạnh tranh cốt lõi. Theo Thủ tướng, Việt Nam đi sau nhưng phải kế thừa, chọn lọc những tinh hoa của thế giới.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng thể chế tại Trung tâm Tài chính quốc tế ở Việt Nam phải vượt trội, khác biệt, phù hợp thông lệ quốc tế; đồng thời phải phù hợp điều kiện Việt Nam, đảm bảo chủ quyền, an ninh tài chính, an toàn dữ liệu.

Theo Thủ tướng, cần lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực. Muốn có Trung tâm Tài chính quốc tế, Thủ tướng nêu rõ trước hết phải có đội ngũ quản trị, điều hành, chuyên gia, nhân lực chuyên nghiệp, có tâm, có đức, có tài, có sức, khát vọng cống hiến, đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật tuân thủ, gồm cả tuyển dụng, đào tạo nhân lực và thu hút các chuyên gia quốc tế.

Một yếu tố quan trọng khác được Thủ tướng đề cập là hạ tầng. Theo Thủ tướng, hạ tầng không chỉ là giao thông, điện, nước; mà là hạ tầng số, dữ liệu, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu, nền tảng giao dịch, định danh, xác thực, liên thông - chia sẻ thông tin.

Tại Trung tâm Tài chính quốc tế, Thủ tướng yêu cầu phải lấy thị trường và sản phẩm làm thước đo, phải tạo ra giá trị cho nền kinh tế và đóng góp cho tăng trưởng.

Bên cạnh đó, trong quản lý, điều hành cần phân vai rõ ràng, bổ trợ lẫn nhau giữa TPHCM và TP Đà Nẵng, tránh cạnh tranh nội bộ, tránh chồng lấn, tránh dàn trải. "Trung ương thống nhất định hướng; địa phương chủ động triển khai; phối hợp chặt chẽ, chia sẻ dữ liệu, chia sẻ nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, bài học, dữ liệu"- Thủ tướng chỉ đạo.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù hoạt động của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế; xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế, Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế. Đồng thời, tiến hành tuyển dụng nhân sự, hoàn thành bố trí trụ sở hoạt động của Hội đồng điều hành.

Các bộ ngành phối hợp với TPHCM và TP Đà Nẵng xây dựng Chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo phù hợp với điều kiện, xu thế, khả thi, hiệu quả.

Thủ tướng cũng chỉ đạo hai địa phương phối hợp kết nối hạ tầng công nghệ điều hành, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất liên thông, sử dụng chung". TPHCM và TP Đà Nẵng cần triển khai các nhiệm vụ với phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, chủ động ban hành các cơ chế, chính sách cần thiết.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng sự đồng lòng, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ, tham gia của bạn bè quốc tế, Thủ tướng tin rằng Việt Nam sẽ đạt được những thành công trong xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, đóng góp cho sự phát triển, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.