HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sắp ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Minh Chiến - Thái Phương

Thủ tướng lưu ý TP HCM và TP Đà Nẵng cần phải phân vai rõ ràng, bổ trợ lẫn nhau khi vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế

Chiều 16-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo), đã chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Phiên họp có sự tham dự của lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP HCM và TP Đà Nẵng.

Khẩn trương vận hành

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã rà soát tình hình triển khai các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị về Trung tâm Tài chính quốc tế; kế hoạch tiếp tục triển khai xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM và TP Đà Nẵng.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần lấy thể chế làm đột phá, coi đây là cạnh tranh cốt lõi. "Việt Nam đi sau nhưng phải kế thừa có chọn lọc những tinh hoa của thế giới. Thể chế phải vượt trội, khác biệt, phù hợp thông lệ quốc tế; đồng thời phải phù hợp điều kiện Việt Nam, bảo đảm chủ quyền, an ninh tài chính, an toàn dữ liệu" - Thủ tướng chỉ đạo.

Sắp ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp .Ảnh: NHẬT BẮC

Cũng theo lãnh đạo Chính phủ, muốn có Trung tâm Tài chính quốc tế, trước hết phải có đội ngũ quản trị, điều hành, chuyên gia, nhân lực chuyên nghiệp, có tâm, có đức, có tài, có sức, khát vọng cống hiến, đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật tuân thủ, gồm cả tuyển dụng, đào tạo nhân lực và thu hút các chuyên gia quốc tế.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nêu rõ tầm quan trọng của hạ tầng trong Trung tâm Tài chính quốc tế, bởi đây là nền tảng. Theo Thủ tướng, hạ tầng không chỉ là giao thông, điện, nước; mà là hạ tầng số, dữ liệu, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu, nền tảng giao dịch, định danh, xác thực, liên thông - chia sẻ thông tin. Đồng thời, chú trọng việc phát triển sản phẩm và thị trường để tạo ra giá trị cho nền kinh tế, đóng góp cho tăng trưởng.

Thủ tướng lưu ý cần phải phân vai rõ ràng, bổ trợ lẫn nhau giữa TP HCM và TP Đà Nẵng, tránh cạnh tranh nội bộ, tránh chồng lấn, tránh dàn trải. "Trung ương thống nhất định hướng; địa phương chủ động triển khai; phối hợp chặt chẽ, chia sẻ dữ liệu, chia sẻ nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, bài học" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù hoạt động của Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế; xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của trung tâm, Quy chế làm việc của Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế. Cùng với đó, tiến hành tuyển dụng nhân sự, hoàn thành bố trí trụ sở hoạt động của hội đồng điều hành. TP HCM, TP Đà Nẵng được giao phối hợp kết nối hạ tầng công nghệ điều hành, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất liên thông, sử dụng chung".

Cơ hội thu hút vốn xanh

Cùng ngày, tại hội thảo "Thúc đẩy tài chính xanh và sàn giao dịch tín chỉ carbon trong Trung tâm Tài chính quốc tế" do Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM (HIDS) và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) tổ chức, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng HIDS, cho biết TP HCM đang định hướng trở thành siêu đô thị - cảng biển - trung tâm công nghiệp - dịch vụ - tài chính quốc tế; đồng thời dẫn đầu khu vực về kinh tế xanh, phát thải thấp đến năm 2050.

Riêng trong giai đoạn chuyển đổi xanh, theo Đề án Chuyển đổi xanh TP HCM giai đoạn 2025-2035, nhu cầu vốn cho quá trình này khoảng 900.000 tỉ đồng, bao gồm chi đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm thuộc 10 trụ cột chuyển đổi xanh; chi cho hạ tầng số, quản lý dữ liệu, đào tạo và truyền thông cộng đồng… Trong đó, VIFC-HCMC đang được xúc tiến sẽ là kênh thu hút vốn cho quá trình chuyển đổi xanh của TP HCM.

Ông Shehryar Ali Shah, Trưởng Văn phòng Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tại TP HCM, cũng nhấn mạnh tài chính xanh sẽ là trọng tâm của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trong tương lai. Ông dẫn báo cáo khí hậu và phát triển quốc gia của Nhóm Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam cần thêm 368 tỉ USD đầu tư liên quan đến khí hậu từ nay đến năm 2040, tương đương 6,8% GDP/năm. "Nguồn lực công không thể đáp ứng nhu cầu này. Vì vậy, Việt Nam sẽ cần huy động vốn tư nhân quy mô lớn - cả trong nước và quốc tế - vai trò trọng yếu của tài chính xanh" - ông Shehryar Ali Shah nói.

Để thực hiện mục tiêu đó, ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank), đề xuất thành lập Cộng đồng tài chính xanh, được định vị là một nền tảng hợp tác đa phương, đồng hành với VIFC-HCMC trong phát triển thị trường tín chỉ carbon và sàn giao dịch carbon tại Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy các sáng kiến về nông nghiệp thông minh, tài chính khí hậu và chuỗi cung ứng bền vững. Cộng đồng tài chính xanh sẽ triển khai các nhóm sản phẩm và giải pháp trọng tâm, như tài trợ chuỗi cung ứng xanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị bền vững; phát triển các công cụ huy động vốn xanh như trái phiếu xanh, góp phần đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn… 

Hạn chót đến ngày 9-2

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chậm nhất ngày 9-2 phải ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM, cùng với đó là Trung tâm Trọng tài quốc tế và Tòa án chuyên biệt. Lãnh đạo Chính phủ đề nghị TP HCM và TP Đà Nẵng triển khai các nhiệm vụ, công việc với phương châm "địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm", tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, chủ động ban hành các cơ chế, chính sách cần thiết.


Tin liên quan

Thủ tướng "chốt" thời điểm ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM

Thủ tướng "chốt" thời điểm ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM

(NLĐO)- Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là việc mới, được triển khai với phương châm "vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần".

Biệt phái nhân sự ưu tú đến làm việc tại Trung tâm Tài chính

(NLĐO)- Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM vừa tiếp nhận 8 nhân sự ưu tú là phó giáo sư, tiến sĩ... biệt phái từ Trường Đại học UFM

Ngân hàng nước ngoài đầu tiên lên kế hoạch xây trụ sở ở Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM

(NLĐO) – UOB có kế hoạch xây dựng tòa nhà trụ sở ngân hàng tại khu vực Trung tâm tài chính quốc tế ở TPHCM với 1.500 nhân sự.

thủ tướng phạm minh chính Phạm Minh Chính Bộ Chính trị người đứng đầu an ninh mạng tuyển dụng nhân sự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo