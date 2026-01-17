Sắp ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chiều 16-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo), đã chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Phiên họp có sự tham dự của lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP HCM và TP Đà Nẵng.

Khẩn trương vận hành

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã rà soát tình hình triển khai các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị về Trung tâm Tài chính quốc tế; kế hoạch tiếp tục triển khai xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM và TP Đà Nẵng.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần lấy thể chế làm đột phá, coi đây là cạnh tranh cốt lõi. "Việt Nam đi sau nhưng phải kế thừa có chọn lọc những tinh hoa của thế giới. Thể chế phải vượt trội, khác biệt, phù hợp thông lệ quốc tế; đồng thời phải phù hợp điều kiện Việt Nam, bảo đảm chủ quyền, an ninh tài chính, an toàn dữ liệu" - Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp .Ảnh: NHẬT BẮC

Cũng theo lãnh đạo Chính phủ, muốn có Trung tâm Tài chính quốc tế, trước hết phải có đội ngũ quản trị, điều hành, chuyên gia, nhân lực chuyên nghiệp, có tâm, có đức, có tài, có sức, khát vọng cống hiến, đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật tuân thủ, gồm cả tuyển dụng, đào tạo nhân lực và thu hút các chuyên gia quốc tế.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nêu rõ tầm quan trọng của hạ tầng trong Trung tâm Tài chính quốc tế, bởi đây là nền tảng. Theo Thủ tướng, hạ tầng không chỉ là giao thông, điện, nước; mà là hạ tầng số, dữ liệu, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu, nền tảng giao dịch, định danh, xác thực, liên thông - chia sẻ thông tin. Đồng thời, chú trọng việc phát triển sản phẩm và thị trường để tạo ra giá trị cho nền kinh tế, đóng góp cho tăng trưởng.

Thủ tướng lưu ý cần phải phân vai rõ ràng, bổ trợ lẫn nhau giữa TP HCM và TP Đà Nẵng, tránh cạnh tranh nội bộ, tránh chồng lấn, tránh dàn trải. "Trung ương thống nhất định hướng; địa phương chủ động triển khai; phối hợp chặt chẽ, chia sẻ dữ liệu, chia sẻ nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, bài học" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách đặc thù hoạt động của Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế; xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của trung tâm, Quy chế làm việc của Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế. Cùng với đó, tiến hành tuyển dụng nhân sự, hoàn thành bố trí trụ sở hoạt động của hội đồng điều hành. TP HCM, TP Đà Nẵng được giao phối hợp kết nối hạ tầng công nghệ điều hành, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất liên thông, sử dụng chung".

Cơ hội thu hút vốn xanh

Cùng ngày, tại hội thảo "Thúc đẩy tài chính xanh và sàn giao dịch tín chỉ carbon trong Trung tâm Tài chính quốc tế" do Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM (HIDS) và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) tổ chức, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng HIDS, cho biết TP HCM đang định hướng trở thành siêu đô thị - cảng biển - trung tâm công nghiệp - dịch vụ - tài chính quốc tế; đồng thời dẫn đầu khu vực về kinh tế xanh, phát thải thấp đến năm 2050.

Riêng trong giai đoạn chuyển đổi xanh, theo Đề án Chuyển đổi xanh TP HCM giai đoạn 2025-2035, nhu cầu vốn cho quá trình này khoảng 900.000 tỉ đồng, bao gồm chi đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm thuộc 10 trụ cột chuyển đổi xanh; chi cho hạ tầng số, quản lý dữ liệu, đào tạo và truyền thông cộng đồng… Trong đó, VIFC-HCMC đang được xúc tiến sẽ là kênh thu hút vốn cho quá trình chuyển đổi xanh của TP HCM.

Ông Shehryar Ali Shah, Trưởng Văn phòng Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tại TP HCM, cũng nhấn mạnh tài chính xanh sẽ là trọng tâm của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam trong tương lai. Ông dẫn báo cáo khí hậu và phát triển quốc gia của Nhóm Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam cần thêm 368 tỉ USD đầu tư liên quan đến khí hậu từ nay đến năm 2040, tương đương 6,8% GDP/năm. "Nguồn lực công không thể đáp ứng nhu cầu này. Vì vậy, Việt Nam sẽ cần huy động vốn tư nhân quy mô lớn - cả trong nước và quốc tế - vai trò trọng yếu của tài chính xanh" - ông Shehryar Ali Shah nói.

Để thực hiện mục tiêu đó, ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank), đề xuất thành lập Cộng đồng tài chính xanh, được định vị là một nền tảng hợp tác đa phương, đồng hành với VIFC-HCMC trong phát triển thị trường tín chỉ carbon và sàn giao dịch carbon tại Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy các sáng kiến về nông nghiệp thông minh, tài chính khí hậu và chuỗi cung ứng bền vững. Cộng đồng tài chính xanh sẽ triển khai các nhóm sản phẩm và giải pháp trọng tâm, như tài trợ chuỗi cung ứng xanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị bền vững; phát triển các công cụ huy động vốn xanh như trái phiếu xanh, góp phần đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn…

Hạn chót đến ngày 9-2 Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chậm nhất ngày 9-2 phải ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM, cùng với đó là Trung tâm Trọng tài quốc tế và Tòa án chuyên biệt. Lãnh đạo Chính phủ đề nghị TP HCM và TP Đà Nẵng triển khai các nhiệm vụ, công việc với phương châm "địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm", tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, chủ động ban hành các cơ chế, chính sách cần thiết.



