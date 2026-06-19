Trúng tuyển Trường Phổ thông Năng khiếu TPHCM, thủ tục nhập học thế nào?

Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) vừa thông báo quy trình và thủ tục nhập học đối với học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2026-2027. Theo đó, thí sinh phải hoàn thành đầy đủ 2 bước mới được chính thức công nhận là học sinh của trường.

Bước đầu tiên là điền thông tin lý lịch học sinh trực tuyến theo đường dẫn được gửi qua email hoặc trang tra cứu kết quả thi từ ngày 19-6. Sau khi hoàn tất, học sinh phải in phiếu lý lịch để nộp cùng hồ sơ nhập học trực tiếp từ ngày 20-6.

Nhà trường lưu ý việc khai lý lịch không ảnh hưởng đến các nguyện vọng xét tuyển vào trường THPT thuộc Sở GD-ĐT hoặc các cơ sở giáo dục ĐH. Tuy nhiên, học sinh đã quyết định nộp hồ sơ nhập học vào Trường Phổ thông Năng khiếu thì không xác nhận nhập học tại các trường THPT khác bằng cả hình thức trực tuyến lẫn trực tiếp.

Đối với học sinh học THCS tại TPHCM, thời gian nộp hồ sơ trực tiếp kéo dài từ 8 giờ ngày 20-6 đến 17 giờ ngày 23-6 tại cơ sở An Đông. Học sinh ở các địa phương khác được gia hạn đến hết ngày 27-6.

Hồ sơ nhập học gồm học bạ THCS bản gốc, giấy khai sinh bản sao do cơ quan nhà nước cấp, 2 bản photo căn cước công dân, giấy báo dự thi hoặc giấy báo kết quả thi lớp 10, phiếu lý lịch học sinh, thẻ BHYT và thư đồng thuận của phụ huynh. Đáng chú ý, nhà trường không nhận bản photo công chứng giấy khai sinh.

Ngoài việc nộp hồ sơ, học sinh còn thực hiện nhiều thủ tục tại trường như: đóng các khoản thu bằng hình thức không dùng tiền mặt, mở tài khoản ngân hàng nếu chưa có, thử đồng phục và đăng ký nhu cầu ở ký túc xá hoặc xe đưa đón.

Về học phí, cơ sở An Đông có mức thu khoảng 2,41 triệu đồng mỗi tháng, trong khi cơ sở Đông Hòa là gần 4 triệu đồng mỗi tháng. Các khoản này được tính trong 9 tháng học, chưa bao gồm bảo hiểm, đồng phục, xe đưa đón, bán trú và các hoạt động ngoại khóa theo nhu cầu.

Trường Phổ thông Năng khiếu cho biết học sinh có thành tích xuất sắc hoặc hoàn cảnh khó khăn có cơ hội nhận nhiều loại học bổng như: "Ươm mầm tài năng", "Thủ khoa tuyển sinh", "Khuyến khích học tập", "Toàn phần". Ngoài ra, học sinh khó khăn còn có thể được hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí, đồng phục, sách giáo khoa, xe đưa đón, chi phí bán trú và các khóa học như IELTS, SAT hoặc AP.