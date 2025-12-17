HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Trung vệ "thép" U22 Việt Nam muốn "khóa chặt" tiền đạo U22 Thái Lan

Tường Phước

(NLĐO) - U22 Việt Nam tích cực nâng cao đấu pháp chiến thuật, cải thiện nền tảng thể lực, sẵn sàng chạm trán U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33

Sau thời gian ngắn nghỉ ngơi và hồi phục thể trạng, đội tuyển U22 Việt Nam nhanh chóng trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, chạm trán chủ nhà U22 Thái Lan vào ngày 18-12.

Trung vệ "thép" U22 Việt Nam muốn "khóa chặt" tiền đạo U22 Thái Lan - Ảnh 1.

Trung vệ "thép" U22 Việt Nam muốn "khóa chặt" tiền đạo U22 Thái Lan - Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik tiếp tục cho học trò phân thành hai nhóm rèn luyện với giáo án phù hợp nhằm bảo đảm nền tảng thể lực toàn đội. Toàn đội được tăng cường các nội dung phối hợp chiến thuật và thi đấu đối kháng trong phạm vi hẹp, duy trì nhịp độ vận động và rèn giũa về chuyên môn.

Sau khi giành vé vào chơi trận chung kết SEA Games 33, các cầu thủ U22 Việt Nam có tinh thần hưng phấn và sự tập trung cao độ, thể hiện quyết tâm hướng tới mục tiêu đoạt tấm HCV danh giá của Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Trung vệ "thép" U22 Việt Nam muốn "khóa chặt" tiền đạo U22 Thái Lan - Ảnh 3.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh cho biết: “Toàn đội rất hứng khởi khi bước vào trận chung kết. Chúng tôi đã sẵn sàng cho mục tiêu này từ rất lâu và ai cũng cảm thấy vui, tự tin”. Hiểu Minh là một trong những tuyển thủ sở hữu chiều cao tốt nhất U22 Việt Nam, từng ghi bàn thắng bằng đầu ở lượt trận cuối vòng bảng, thắng U22 Malaysia.

Đánh giá về đối thủ U22 Thái Lan, trung vệ "thép" U22 Việt Nam cho rằng hàng phòng ngự cần tập trung thi đấu, "khóa chặt" tiền đạo số 9 (Yotsakorn Burapha). “Qua theo dõi các trận đấu của Thái Lan, tôi thấy Yotsakorn là cầu thủ có thế mạnh ở khả năng dứt điểm. Hàng thủ cần giữ cự ly, thu hẹp không gian để hạn chế điểm mạnh của cậu ấy. Ban huấn luyện chắc chắn sẽ mổ băng kỹ để giúp toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất” - Hiểu Minh nhận định.

Hiểu Minh cũng nhấn mạnh việc U22 Việt Nam có quãng thời gian dài tập luyện và thi đấu cùng nhau, tích lũy nhiều kinh nghiệm ở sân chơi quốc tế chất lượng cao. Điều này giúp toàn đội gắn kết và đủ bản lĩnh khi bước vào thời khắc quyết định.

Trung vệ "thép" U22 Việt Nam muốn "khóa chặt" tiền đạo U22 Thái Lan - Ảnh 4.

“Có thể lối chơi của chúng tôi không quá hoa mỹ nhưng đó là phong cách đã được xây dựng. Với hàng phòng ngự, nhiệm vụ đầu tiên khi vào sân là không để thủng lưới. Còn việc ghi bàn, chúng tôi tin tưởng vào các tiền đạo” - tuyển thủ 21 tuổi của CLB PVF-CAND chia sẻ.

Trước viễn cảnh sân Rajamangala có thể kín khán giả trong trận chung kết, trung vệ này cho rằng việc thi đấu trong bầu không khí cuồng nhiệt sẽ càng thúc đẩy tinh thần thi đấu của các cầu thủ. “Khi nhìn lên khán đài thấy khán giả Việt Nam đến cổ vụ khiến toàn đội được tiếp thêm động lực thi đấu, tự hào vì được cống hiến cho đội tuyển quốc gia” - Hiểu Minh bày tỏ.

HLV Kim Sang-sik không xa lạ "chảo lửa" Rajamangala bởi đây là địa điểm ông cùng tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2024. Chiến lược gia Hàn Quốc cho rằng U23 Việt Nam đã thắng hai trận chung kết trong năm 2025 thì kết quả ở trận chung kết thứ ba cũng không thể khác.

