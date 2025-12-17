U22 Việt Nam: "Kép phụ" tỏa sáng

Trước đó, đoàn quân HLV Kim Sang-sik bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng dù liên tục dứt điểm về phía khung thành U22 Philippines.

Vượt qua U22 Philippines với tỉ số 2-0 ở trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 hôm 15-12, cho thấy tài sử dụng người hợp lý, xoay tua đội hình linh hoạt của ông Kim Sang-sik. Hai cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị là Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn lần lượt lập công ở những phút cuối trận, giúp U22 Việt Nam thắng U22 Philippines, giành vé vào trận chung kết.

Lê Văn Thuận sớm bộc lộ năng khiếu khi gia nhập "lò" đào tạo Thanh Hóa. Trải qua quãng thời gian dài khổ luyện khắc nghiệt, cạnh tranh với hàng trăm cầu thủ cùng trang lứa, Văn Thuận trở thành tiền vệ cánh hàng đầu của bóng đá xứ Thanh ở thời điểm hiện tại. Dáng người mảnh khảnh, cầu thủ 19 tuổi nổi bật nhờ kỹ thuật đi bóng qua người khéo léo, dứt điểm đa dạng, tự tin trình diễn kỹ năng ở sân chơi V-League.

Lê Văn Thuận (trái) đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng “2 sao” của U22 Việt Nam tại vòng bán kết. (Ảnh: NGỌC LINH)

Từng đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2024-2025 nhưng Lê Văn Thuận không phải là sự lựa chọn hàng đầu trong đội tuyển trẻ Việt Nam. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, các đội tuyển Việt Nam được áp dụng triết lý bóng đá thiên về kiểm soát bóng, chủ động tấn công, chuyển đổi trạng thái thi đấu nhanh nhạy, hợp lý. Vì vậy, chiến lược gia Hàn Quốc ưu tiên tuyển chọn cầu thủ biết cách xử lý bóng ít chạm, không rườm rà hòng vận hành trơn tru đấu pháp chiến thuật.

Văn Thuận là mẫu cầu thủ chơi bóng ngẫu hứng, thích vận dụng kỹ thuật cá nhân nên khó ghi điểm với HLV Kim. Từng được triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho Giải U23 Đông Nam Á 2025 nhưng Văn Thuận không có tên trong danh sách cuối cùng. Tuy nhiên, khi Thanh Nhàn dính chấn thương lúc tập luyện, Văn Thuận được bổ sung và lập tức tỏa sáng trong hành trình đăng quang giải đấu hồi tháng 7-2025.

Sau khi khẳng định tài năng ở Giải U23 Đông Nam Á 2025, Văn Thuận được thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 và tiếp tục ghi dấu ấn bằng một bàn thắng quan trọng, góp công giúp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết giải đấu. Từ "kép phụ", Văn Thuận dần trở thành "người hùng" giúp U22 Việt Nam vượt khó, được ban huấn luyện đánh giá cao về sự kiên trì khổ luyện, nhiệt huyết thi đấu.

Văn Thuận, Thanh Nhàn thường xuất phát từ băng ghế dự bị nhưng lại biết cách tỏa sáng đúng thời điểm khi được tung vào sân. Điều này cho thấy HLV Kim Sang-sik đang nắm trong tay một lực lượng đồng đều, giàu chất lượng chuyên môn. Nhờ đó, ông linh hoạt trong việc xoay tua cầu thủ, sắp xếp, làm mới nhân sự trong đội hình ở mỗi trận đấu.