Thời sự Chính trị

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) - Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông sẽ gắn bó mật thiết với cử tri, nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm.

Ngày 7-3, tại trụ sở UBND phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Đắk Lắk).

Ông Nguyễn Thanh Nghị tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk , cam kết trở thành đại biểu Quốc hội 2026 - Ảnh 1.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Đắk Lắk

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, cho biết rất vinh dự được Bộ Chính trị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu, Hội đồng Bầu cử quốc gia phân công ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Thanh Nghị tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk , cam kết trở thành đại biểu Quốc hội 2026 - Ảnh 2.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục cử tri

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh, kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Ông Nguyễn Thanh Nghị tiếp xúc cử tri tại Đắk Lắk , cam kết trở thành đại biểu Quốc hội 2026 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cam kết gắn bó mật thiết với cử tri, nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm

Ông cũng cam kết tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội; các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, Đắk Lắk có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển toàn diện nhưng cũng đối mặt không ít khó khăn, thách thức. 

Thời gian tới, ông sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đồng hành, hỗ trợ địa phương kết nối với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho tỉnh phát triển nhanh và bền vững...

Tin liên quan

Cử tri TPHCM mong muốn quy hoạch rõ ràng, hạ tầng đồng bộ

Cử tri TPHCM mong muốn quy hoạch rõ ràng, hạ tầng đồng bộ

(NLĐO) - Cử tri xã Hiệp Phước, TPHCM kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực, nhất là về quy hoạch, giải quyết khó khăn tại các dự án hạ tầng, tái định cư...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp xúc cử tri tại Ninh Bình

(NLĐO)- Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cam kết nghiêm túc thực hiện chương trình hành động đã đề ra

Những cam kết đầy tâm huyết với cử tri

Cử tri đã đóng góp ý kiến và gửi gắm tâm tư, nguyện vọng liên quan việc phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, an sinh xã hội

tỉnh Đắk Lắk đại biểu quốc hội Nguyễn Thanh Nghị tiếp xúc cử tri
