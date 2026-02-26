Trường CĐ Lý Tự Trọng đã hoàn trả học phí tạm thu cho hơn 2.000 người học

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường CĐ Lý Tự Trọng đã hoàn trả học phí tạm thu cho hơn 2.000 người học

Nguyễn Huỳnh

(NLĐO) - Mới đây, Sở GD-ĐT TPHCM đã cập nhật kết quả kiểm tra đột xuất, yêu cầu Trường CĐ Lý Tự Trọng khẩn trương hoàn trả học phí tạm thu cho 2.022 người học.

Trao đổi với phóng viên sáng 26-2, đại diện Trường CĐ Lý Tự Trọng (TPHCM) cho biết đã có báo cáo giải trình số 960/BC-LTT-KHTC ngày 12 tháng 11 năm 2025, đồng thời làm việc với Sở GD-ĐT để minh chứng chi tiết việc tạm thu học phí theo dõi, quản lý tiền tạm thu học phí của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí nhà trường đã thực hiện đúng quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM đã hoàn trả học phí tạm thu cho hơn 2.000 người học - Ảnh 1.

Trường CĐ Lý Tự Trọng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TPHCM.

Nhà trường đã thực hiện chi trả miễn, giảm học phí cho người học hệ trung cấp cụ thể như sau: Trường đã ban hành Thông báo số 656/TB-LTT-KHTC ngày 31 tháng 10 năm 2025 về việc hoàn trả tiền miễn, giảm học phí năm học 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023 (đợt cuối). Thông báo này đã được đăng tải lên trang web của trường, đồng thời gửi tin nhắn đến từng phụ huynh và sinh viên.

Tuy nhiên, tính đến 1-12-2025, số sinh viên hệ trung cấp chưa nhận tạm thu học phí từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023 là 124 sinh viên, tương đương số tiền hơn 344 triệu đồng.

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 822/QĐ-LTT ngày 1 tháng 12 năm 2025 về việc nộp hoàn trả tiền miễn giảm học phí năm học 2020-2021; 2021-2022;2022-2023 vào ngân sách nhà nước và đã thực hiện thủ tục hoàn trả lại ngân sách nhà nước.

"Như vậy, việc tạm thu học phí và hoàn trả tiền miễn, giảm học phí nhà trường thực hiện hoàn toàn đúng quy định" - đại diện nhà trường khẳng định.

Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM đã hoàn trả học phí tạm thu cho hơn 2.000 người học - Ảnh 2.

Đại diện nhà trường cho biết đã hoàn trả học phí tạm thu cho hơn 2.000 người học

Sau vụ việc, nhà trường đã tiến hành họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 3 tập thể và các cá nhân, đồng thời có báo cáo cụ thể với Sở GD- ĐT và UBND TPHCM.

Tháng 1-2026, Sở GD- ĐT TPHCM đã ban hành thông báo điều chỉnh, cập nhật kết quả kiểm tra đột xuất đối với Trường CĐ Lý Tự Trọng, thay thế Thông báo số 2361/TB-SGDĐT ngày 16-9-2025.

Theo thông báo, giai đoạn năm học 2020-2021 đến 2024-2025, trường đã tạm thu học phí của 15.943 người học với tổng số tiền hơn 158 tỉ đồng. Đến 31-3-2025, trường đã hoàn trả cho 13.921 người học với số tiền hơn 137 tỉ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 2.022 người học chưa được hoàn trả với tổng số tiền hơn 20,4 tỉ đồng.

Sở GD- ĐT kiến nghị khẩn trương hoàn trả số tiền đã tạm thu của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định.

Trong trường hợp không thể chi trả tiền miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên cần giải trình làm rõ nguyên nhân từng trường hợp và xác định trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc chậm trễ, không đảm bảo quyền lợi của học sinh, sinh viên.

Tổ chức hoàn trả ngân sách nhà nước số kinh phí đã thực hiện rút dự toán về tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, Trường CĐ Lý Tự Trọng còn vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như phân công nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng; sử dụng nhà giáo không đủ điều kiện, chuyên môn phù hợp để giảng dạy; bố trí số lượng người học vượt quy mô lớp học,...



Tin liên quan

Trường CĐ Lý Tự Trọng lên tiếng về 16 hành vi vi phạm

Trường CĐ Lý Tự Trọng lên tiếng về 16 hành vi vi phạm

(NLĐO) - Lãnh đạo nhà trường đề nghị xem xét, rà soát lại nhằm nhận định đúng bản chất vụ việc, giữ uy tín Trường CĐ Lý Tự Trọng

Vụ Trường CĐ Lý Tự Trọng: UBND TP HCM chỉ đạo làm rõ

(NLĐO) - UBND TP HCM yêu cầu Sở GD-ĐT khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nội dung phản ánh liên quan đến Trường CĐ Lý Tự Trọng.

Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM "bội thu" giải thưởng ở Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm

(NLĐO)- 2/3 thiết bị đoạt giải nhất tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm TP HCM lần 1 năm 2025 đều thuộc về Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM.

TPHCM sinh viên vi phạm hoàn trả học phí Trường CĐ Lý Tự Trọng tạm thu học phí sở GD- ĐT sai phạm hành chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo