Trường CĐ Lý Tự Trọng đã hoàn trả học phí tạm thu cho hơn 2.000 người học

Trao đổi với phóng viên sáng 26-2, đại diện Trường CĐ Lý Tự Trọng (TPHCM) cho biết đã có báo cáo giải trình số 960/BC-LTT-KHTC ngày 12 tháng 11 năm 2025, đồng thời làm việc với Sở GD-ĐT để minh chứng chi tiết việc tạm thu học phí theo dõi, quản lý tiền tạm thu học phí của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí nhà trường đã thực hiện đúng quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

Trường CĐ Lý Tự Trọng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TPHCM.

Nhà trường đã thực hiện chi trả miễn, giảm học phí cho người học hệ trung cấp cụ thể như sau: Trường đã ban hành Thông báo số 656/TB-LTT-KHTC ngày 31 tháng 10 năm 2025 về việc hoàn trả tiền miễn, giảm học phí năm học 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023 (đợt cuối). Thông báo này đã được đăng tải lên trang web của trường, đồng thời gửi tin nhắn đến từng phụ huynh và sinh viên.

Tuy nhiên, tính đến 1-12-2025, số sinh viên hệ trung cấp chưa nhận tạm thu học phí từ năm học 2020-2021 đến năm học 2022-2023 là 124 sinh viên, tương đương số tiền hơn 344 triệu đồng.

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 822/QĐ-LTT ngày 1 tháng 12 năm 2025 về việc nộp hoàn trả tiền miễn giảm học phí năm học 2020-2021; 2021-2022;2022-2023 vào ngân sách nhà nước và đã thực hiện thủ tục hoàn trả lại ngân sách nhà nước.

"Như vậy, việc tạm thu học phí và hoàn trả tiền miễn, giảm học phí nhà trường thực hiện hoàn toàn đúng quy định" - đại diện nhà trường khẳng định.

Đại diện nhà trường cho biết đã hoàn trả học phí tạm thu cho hơn 2.000 người học

Sau vụ việc, nhà trường đã tiến hành họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 3 tập thể và các cá nhân, đồng thời có báo cáo cụ thể với Sở GD- ĐT và UBND TPHCM.

Tháng 1-2026, Sở GD- ĐT TPHCM đã ban hành thông báo điều chỉnh, cập nhật kết quả kiểm tra đột xuất đối với Trường CĐ Lý Tự Trọng, thay thế Thông báo số 2361/TB-SGDĐT ngày 16-9-2025.

Theo thông báo, giai đoạn năm học 2020-2021 đến 2024-2025, trường đã tạm thu học phí của 15.943 người học với tổng số tiền hơn 158 tỉ đồng. Đến 31-3-2025, trường đã hoàn trả cho 13.921 người học với số tiền hơn 137 tỉ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 2.022 người học chưa được hoàn trả với tổng số tiền hơn 20,4 tỉ đồng.

Sở GD- ĐT kiến nghị khẩn trương hoàn trả số tiền đã tạm thu của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định.

Trong trường hợp không thể chi trả tiền miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên cần giải trình làm rõ nguyên nhân từng trường hợp và xác định trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc chậm trễ, không đảm bảo quyền lợi của học sinh, sinh viên.

Tổ chức hoàn trả ngân sách nhà nước số kinh phí đã thực hiện rút dự toán về tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, Trường CĐ Lý Tự Trọng còn vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như phân công nhà giáo giảng dạy vượt quá định mức giờ giảng; sử dụng nhà giáo không đủ điều kiện, chuyên môn phù hợp để giảng dạy; bố trí số lượng người học vượt quy mô lớp học,...







