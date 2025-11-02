UBND TP HCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc các tin, bài liên quan đến Trường CĐ Lý Tự Trọng. Theo văn bản, ngày 25-10 vừa qua, trên các phương tiện truyền thông lần lượt phản ánh các tin, bài liên quan đến trường.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở GD-ĐT TP khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Công an thành phố, Thanh tra thành phố và các đơn vị liên quan rà soát nội dung phản ánh; có kiến nghị tham mưu, đề xuất trình UBND thành phố xử lý nghiêm theo quy định (nếu có sai phạm).

Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM đã gửi báo cáo giải trình đến Sở GD-ĐT

Liên quan đến vụ việc, ngày 28-10, Trường CĐ Lý Tự Trọng có văn bản gửi các cơ quan báo chí trình bày về việc xem xét và điều chỉnh hoặc có bài đăng nhằm làm sáng tỏ vấn đề đã đăng trước đó.

Trong đó, nhiều nội dung liên quan đến việc tạm thu học phí không đúng quy định; hoàn trả tiền miễn, giảm học phí chưa được trường khẩn trương; vi phạm trong tuyển sinh hệ cao đẳng; phân công giờ dạy của giáo viên vượt quá định mức...

TS Đinh Văn Đệ, quyền Hiệu trưởng Trường CĐ Lý Tự Trọng TP HCM, cho biết trường đã gửi báo cáo giải trình đến Sở GD - ĐT trình bày về một số nội dung trong kết luận kiểm tra “chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc, nhiều hành vi kết luận quá nghiêm khắc”, có thể ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường.

“Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, sẵn sàng phối hợp để Sở GD-ĐT xác minh, làm rõ từng nội dung. Khi có kết quả chính thức. Nhà trường sẽ thông báo công khai để tránh hiểu nhầm và thông tin sai lệch”-lãnh đạo Trường CĐ Lý Tự Trọng khẳng định.



